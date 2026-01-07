Brigitte Bardot murió de cáncer, revela su esposo

Se revela la causa de la muerte de Brigitte Bardot

Icono del cine convertida en defensora de la causa animal, Brigitte Bardot "resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó", contó su esposo, Bernard d’Ormale, en una entrevista publicada por Paris Match.

D’Ormale no precisó qué tipo de cáncer padecía la artista, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años. Bardot fue hospitalizada en dos ocasiones en otoño, sin embargo, no se detallaron los motivos de su ingreso, sin embargo, se sabe que sufrió un cáncer de seno en la década de 1980.

Muere Brigitte Bardot (ERIC FEFERBERG/AFP)

"Ella siempre quería volver a La Madrague", su famosa residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, donde murió, añadió su esposo. "Y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama".

"Sin embargo, se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final", agregó.