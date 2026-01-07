Brigitte Bardot murió de cáncer, revela su esposo

La actriz francesa Brigitte Bardot se sometió a dos operaciones de cáncer antes de morir a causa de la enfermedad el pasado 28 de diciembre, reveló su esposo a la prensa francesa la víspera de su funeral de este miércoles en Saint-Tropez.
Icono del cine convertida en defensora de la causa animal, Brigitte Bardot "resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó", contó su esposo, Bernard d’Ormale, en una entrevista publicada por Paris Match.
D’Ormale no precisó qué tipo de cáncer padecía la artista, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años. Bardot fue hospitalizada en dos ocasiones en otoño, sin embargo, no se detallaron los motivos de su ingreso, sin embargo, se sabe que sufrió un cáncer de seno en la década de 1980.
"Ella siempre quería volver a La Madrague", su famosa residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, donde murió, añadió su esposo. "Y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama".
"Sin embargo, se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final", agregó.
En la entrevista, D’Ormale precisó también los motivos del entierro de Bardot en el cementerio marítimo de Saint-Tropez, pese a que ella había comentado a menudo su deseo de ser sepultada en La Madrague.
"Hace algunos años, se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo... Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral", dijo. Bardot decidió entonces dejar de lado los trámites y aceptó la idea de ser enterrada junto a sus padres, en el cementerio frente al mar de la localidad turística.
El funeral de Brigitte Bardot será privado
El funeral, organizado el miércoles en Saint-Tropez, se llevará a cabo "con sencillez", dijo a AFP Bruno Jacquelin, portavoz de la fundación creada por la intérprete destinada a la protección de los animales
Por ello, no se realizará un homenaje nacional, sino una ceremonia religiosa privada en la iglesia parroquial Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Tropez. No obstante, quienes deseen acompañar el momento a la distancia podrán hacerlo a través de pantallas que se instalarán en el puerto y en la céntrica Place des Lices, permitiendo a sus admiradores despedirse de manera simbólica.