Park Chan-wook será el primer cineasta coreano en presidir el jurado del Festival de Cine de Cannes

En el comunicado oficial, Iris Knobloch y Thierry Frémaux, directivos del festival, celebraron su nombramiento destacando su “inventiva, maestría visual y capacidad para capturar los impulsos humanos con destinos extraordinarios”, subrayando además la relevancia del cine coreano en el panorama actual.

Por su parte, Park Chan-wook reflexionó sobre el poder colectivo del cine. “La razón por la que nos sentamos en la oscuridad de una sala es para ver mejor la luz en la pantalla. En tiempos de odio y división, el simple acto de reunirnos para ver una película juntos es una expresión universal de solidaridad”.

Una declaración que no solo define su sensibilidad artística, sino también la expectativa ética y cultural que podría marcar su presidencia.

Retrato del cineasta Park Chan-wook. (Cortesía. )

¿Quién es Park Chan-wook?

Autor de una filmografía tan provocadora como elegante, Park Chan-wook es una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. Su estilo —marcado por una estética precisa, pulsiones psicológicas intensas y una exploración sofisticada de la violencia, el deseo y la moral— lo ha convertido en un referente global.

Entre sus películas más celebradas destacan:

Oldboy (2003), ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes en 2004 y convertida en clásico de culto.

Thirst (2009), Premio del Jurado en Cannes.

The Handmaiden (2016), sofisticada adaptación literaria aclamada por su puesta en escena.

Decision to Leave (2022), que le valió el premio a Mejor Director en Cannes.

La única opción (2026) el thriller de comedia oscura y mordaz, llegará a Latinoamérica en exclusiva a través de la plataforma de streaming MUBI a partir del 13 de marzo 2026.



Su obra ha sido fundamental en la expansión internacional del cine coreano mucho antes del fenómeno global de la última década.

