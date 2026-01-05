Leonardo DiCaprio y su viaje en yate con Jeff Bezos, el blanco de un chiste en los Critics Choice Awards 2026

En una de las escenas más comentadas de la noche, la comediante Chelsea Handler abrió los Critics Choice Awards 2026 con un chiste dirigido a Leonardo DiCaprio, haciendo alusión a su reciente escapada en un yate con el multimillonario Jeff Bezos. El comentario no solo provocó risas en el público presente en el Barker Hangar de Santa Mónica, sino que también se volvió tendencia en redes sociales.

Durante su monólogo de apertura, Handler, quien por cuarto año consecutivo fue anfitriona de la gala, señaló a DiCaprio sentado entre la audiencia y bromeó: “Leo casi no llegó esta noche porque estuvo atrapado en un barco en St. Barts. Fue como Titanic, pero peor… ¡porque Jeff Bezos estaba ahí!”. La comparación con la icónica película de la que DiCaprio fue protagonista fue recibida con carcajadas y aplausos.

