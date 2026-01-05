Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Leonardo DiCaprio y su viaje en yate con Jeff Bezos, el blanco de un chiste en los Critics Choice Awards 2026

En los Critics Choice Awards 2026, Chelsea Handler abrió la ceremonia con un chiste sobre Leonardo DiCaprio atrapado en un yate en St. Barts con Jeff Bezos, provocando risas en el público.
lun 05 enero 2026 10:15 AM
31st Annual Critics Choice Awards - Backstage
Leonardo DiCaprio en los Critics Choice Awards. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice )

En una de las escenas más comentadas de la noche, la comediante Chelsea Handler abrió los Critics Choice Awards 2026 con un chiste dirigido a Leonardo DiCaprio, haciendo alusión a su reciente escapada en un yate con el multimillonario Jeff Bezos. El comentario no solo provocó risas en el público presente en el Barker Hangar de Santa Mónica, sino que también se volvió tendencia en redes sociales.

Durante su monólogo de apertura, Handler, quien por cuarto año consecutivo fue anfitriona de la gala, señaló a DiCaprio sentado entre la audiencia y bromeó: “Leo casi no llegó esta noche porque estuvo atrapado en un barco en St. Barts. Fue como Titanic, pero peor… ¡porque Jeff Bezos estaba ahí!”. La comparación con la icónica película de la que DiCaprio fue protagonista fue recibida con carcajadas y aplausos.

Publicidad

La broma hacía referencia a un reciente viaje del actor a St. Barts junto a conocidos como Bezos y su ahora pareja, modelo Vittoria Ceretti, del cual no pudo regresar de inmediato debido a restricciones de vuelo en el Caribe tras tensiones geopolíticas. Este percance incluso lo llevó a perderse la entrega de un galardón en el Palm Springs International Film Festival, donde debía recibir el Desert Palm Achievement Award por su papel en One Battle After Another.

A pesar de la broma, DiCaprio tomó el comentario con buen humor y se le vio sonriendo mientras escuchaba a Handler. Aunque no se llevó el premio a Mejor Actor —distinción que recayó en Timothée Chalamet por Marty Supreme— la película de DiCaprio, One Battle After Another, fue una de las más reconocidas de la noche, obteniendo el galardón a Mejor Película.

gettyimages-2254670711-594x594.jpg
Chelsea Handler host en los Critics Choice Awards. (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Publicidad

El monólogo de Handler también incluyó otros momentos acidos y punzantes, destacándose su estilo de humor directo y satírico que ha caracterizado sus presentaciones anteriores en ceremonias de premios. Su apertura marcó el tono de una noche repleta de celebraciones, ovaciones y momentos virales que ya circulan en plataformas digitales.

Los Critics Choice Awards 2026 sirvieron como inicio oficial de la temporada de premios, premiando lo mejor del cine y la televisión del último año. Handler, con su mezcla de humor y carisma, logró que una anécdota sobre la vida personal de una de las mayores estrellas de Hollywood se convirtiera en uno de los momentos más comentados de la velada.

Publicidad

Tags

Critics Choice Awards

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad