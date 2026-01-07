Tenoch Huerta reaparece como Namor en adelanto filtrado de 'Avengers: Doomsday'

El adelanto no oficial, muestra a Huerta retomando su papel como rey de Talokan, tras su primera aparición en Black Panther: Wakanda Forever. En una de las escenas que han generado mayor expectativa, Shuri, interpretada por Letitia Wright, enfrenta a Namor con un diálogo que habla de sus responsabilidades como líder de su pueblo, aumentando la expectación por aparición en la historia.

Este nuevo teaser forma parte de la campaña promocional de Avengers: Doomsday, que ya había presentado avances anteriores con regresos de leyendas del UCM como Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth) y miembros clásicos de los X-Men como Profesor X, Magneto y Cíclope



El regreso de Tenoch Huerta a la franquicia tiene una especial relevancia tras un periodo de incertidumbre en su carrera, luego de que enfrentara acusaciones públicas relacionadas con una práctica conocida como stealthing, que generaron debate y afectaron temporalmente su presencia en la industria cinematográfica.