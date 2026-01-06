Fallece Béla Tarr, leyenda del cine europeo y maestro del “slow cinema”

Una carrera marcada por la mirada contemplativa

Nacido el 21 de julio de 1955 en Pécs, Hungría, Béla Tarr se convirtió en un referente del llamado slow cinema, un estilo que privilegia planos largos, ritmo narrativo deliberadamente pausado y una estética en blanco y negro que explora la condición humana con profundidad y rigor visual.

Su obra abarca nueve largometrajes, entre los que destacan clásicos como Sátántangó (1994), un épico de más de siete horas basado en la novela de László Krasznahorkai; Werckmeister Harmonies (2000); y The Turin Horse (2011), su última película y una meditación extrema sobre la existencia.

Béla Tarr en el set. (Cortesía. )

Influencia global y legado artístico

Tarr no solo dejó huella con su estética única, sino también con su impacto en generaciones de cineastas y críticos de todo el mundo. Su uso de planos secuencia ininterrumpidos, junto con la colaboración constante con su esposa y editora Ágnes Hranitzky y el autor László Krasznahorkai, redefinió los límites de la narración audiovisual contemporánea.

Películas como Sátántangó y Werckmeister Harmonies están consideradas entre las más importantes del cine de arte, y el trabajo de Tarr ha sido citado como influencia por directores internacionales, desde Gus Van Sant hasta Jim Jarmusch.

