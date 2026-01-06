El cine europeo está de luto tras la muerte del cineasta húngaro Béla Tarr, uno de los directores más influyentes del cine de autor contemporáneo. Tarr falleció este martes a los 70 años tras una larga y grave enfermedad, según confirmaron la familia y la Asociación de Cineastas de Hungría.
Fallece Béla Tarr, leyenda del cine europeo y maestro del “slow cinema”
Una carrera marcada por la mirada contemplativa
Nacido el 21 de julio de 1955 en Pécs, Hungría, Béla Tarr se convirtió en un referente del llamado slow cinema, un estilo que privilegia planos largos, ritmo narrativo deliberadamente pausado y una estética en blanco y negro que explora la condición humana con profundidad y rigor visual.
Su obra abarca nueve largometrajes, entre los que destacan clásicos como Sátántangó (1994), un épico de más de siete horas basado en la novela de László Krasznahorkai; Werckmeister Harmonies (2000); y The Turin Horse (2011), su última película y una meditación extrema sobre la existencia.
Influencia global y legado artístico
Tarr no solo dejó huella con su estética única, sino también con su impacto en generaciones de cineastas y críticos de todo el mundo. Su uso de planos secuencia ininterrumpidos, junto con la colaboración constante con su esposa y editora Ágnes Hranitzky y el autor László Krasznahorkai, redefinió los límites de la narración audiovisual contemporánea.
Películas como Sátántangó y Werckmeister Harmonies están consideradas entre las más importantes del cine de arte, y el trabajo de Tarr ha sido citado como influencia por directores internacionales, desde Gus Van Sant hasta Jim Jarmusch.
Reconocimientos y últimos años
A lo largo de su carrera, Tarr obtuvo múltiples reconocimientos, incluyendo premios en festivales internacionales y distinciones honorarias de la European Film Academy. Tras retirarse del cine de ficción tras The Turin Horse, fundó y dirigió iniciativas educativas como la escuela de cine film.factory en Sarajevo, donde formó y orientó a jóvenes cineastas.
Reacciones y memoria
La noticia de su muerte ha generado profundas reacciones entre cinéfilos, colegas y críticos, que destacan no solo su contribución artística, sino también su compromiso con una visión cinematográfica que desafió las convenciones y celebró la exploración del tiempo, la imagen y la experiencia del espectador.
Béla Tarr deja un legado incomparable dentro del cine europeo y del cine de autor mundial, cuya influencia seguirá marcando generaciones de creadores y amantes del séptimo arte.