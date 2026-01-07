Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

La contundente respuesta del director brasileño tras recibir premio en plena alfombra roja de los Critics Choice Awards

Kleber Mendonça Filho, director de 'El agente secreto' se pronunció tras la forma inusual de la entrega del premio durante la alfombra roja de los Critics Choice Awards.
mié 07 enero 2026 12:09 PM
Kleber Mendonça Filho.jpg
Kleber Mendonça Filho (Getty Images)

La entrega del premio a Mejor Película Internacional en los Critics Choice Awards 2026 no pasó desapercibida, pero no por el galardón en sí, sino por la manera en que se realizó: el director brasileño Kleber Mendonça Filho, responsable de la aclamada cinta El agente secreto, recibió su estatuilla de manera improvisada en la alfombra roja, fuera de la transmisión oficial de la gala. Ante el incómodo momento, el cineasta se pronunció al respecto y lamentó la situación.

Publicidad

La contundente respuesta del director brasileño tras recibir premio en plena alfombra roja de los Critics Choice Awards

Frente a la polémica que sucedió en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, el director brasileño Kleber Mendonça Filho dio su primera declaración pública con la periodista Cleide Klock, en donde agradeció haberse llevado la estatuilla esa noche, pero también, lamentó que haya sucedido de esa forma.

“Creo que (el premio) forma parte de un movimiento que comenzó en el Festival de Cannes, en mayo, con El agente secreto”, señaló.

"O Agente Secreto (The Secret Agent)" Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival
Kleber Mendonça Filho
 (Pascal Le Segretain/Getty Images)

El director también compartió el contexto personal en el que recibió la noticia: “He estado viajando desde mayo. Ahora, al final del año, estábamos en casa descansando después de un año muy agitado y lleno de cosas increíbles ocurriendo. Y, en la primera premiación de 2026, la película se lleva el premio a Mejor Película Internacional”, dijo.

“Lamento mucho que el premio haya sido entregado en la alfombra roja. Pero, en fin, fue entregado”, afirmó. Y terminó destacando el impacto de la película: “Estamos muy felices con la repercusión internacional y también con la repercusión en Brasil”.

"O Agente Secreto (The Secret Agent)" Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival
Wagner Moura y Kleber Mendonça Filho (Andreas Rentz/Getty Images)

Publicidad

Premio a 'El agente secreto' se entrega en la alfombra roja de los Critics Choice Awards y causa polémica

La reciente edición de los Critics Choice Awards 2026 provocó controversia tras la entrega del premio a Mejor Película Internacional a Kleber Mendonça Filho, director de El agente secreto, en plena alfombra roja antes de la ceremonia principal, un gesto que usuarios en redes calificaron como falta de respeto al cine internacional.

En un video que circuló en redes, la presentadora de E! sorprendió al cineasta con la noticia mientras estaba siendo entrevistado, diciéndole: “Tengo una sorpresa muy especial para ustedes… ¡Felicidades! El Premio de la Crítica a la Mejor Película en Lengua Extranjera es para El agente secreto”.

La decisión generó confusión entre asistentes y espectadores, ya que este tipo de galardones suele anunciarse y celebrarse durante la ceremonia principal con tiempo para discurso y reconocimiento público.

Publicidad

Tags

Critics Choice Awards

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad