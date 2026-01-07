La entrega del premio a Mejor Película Internacional en los Critics Choice Awards 2026 no pasó desapercibida, pero no por el galardón en sí, sino por la manera en que se realizó: el director brasileño Kleber Mendonça Filho, responsable de la aclamada cinta El agente secreto, recibió su estatuilla de manera improvisada en la alfombra roja, fuera de la transmisión oficial de la gala. Ante el incómodo momento, el cineasta se pronunció al respecto y lamentó la situación.
La contundente respuesta del director brasileño tras recibir premio en plena alfombra roja de los Critics Choice Awards
Frente a la polémica que sucedió en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, el director brasileño Kleber Mendonça Filho dio su primera declaración pública con la periodista Cleide Klock, en donde agradeció haberse llevado la estatuilla esa noche, pero también, lamentó que haya sucedido de esa forma.
“Creo que (el premio) forma parte de un movimiento que comenzó en el Festival de Cannes, en mayo, con El agente secreto”, señaló.
El director también compartió el contexto personal en el que recibió la noticia: “He estado viajando desde mayo. Ahora, al final del año, estábamos en casa descansando después de un año muy agitado y lleno de cosas increíbles ocurriendo. Y, en la primera premiación de 2026, la película se lleva el premio a Mejor Película Internacional”, dijo.
“Lamento mucho que el premio haya sido entregado en la alfombra roja. Pero, en fin, fue entregado”, afirmó. Y terminó destacando el impacto de la película: “Estamos muy felices con la repercusión internacional y también con la repercusión en Brasil”.
Premio a 'El agente secreto' se entrega en la alfombra roja de los Critics Choice Awards y causa polémica
La reciente edición de los Critics Choice Awards 2026 provocó controversia tras la entrega del premio a Mejor Película Internacional a Kleber Mendonça Filho, director de El agente secreto, en plena alfombra roja antes de la ceremonia principal, un gesto que usuarios en redes calificaron como falta de respeto al cine internacional.
En un video que circuló en redes, la presentadora de E! sorprendió al cineasta con la noticia mientras estaba siendo entrevistado, diciéndole: “Tengo una sorpresa muy especial para ustedes… ¡Felicidades! El Premio de la Crítica a la Mejor Película en Lengua Extranjera es para El agente secreto”.
I absolutely hateeee that E! is randomly announcing "lesser" Critics' Choice Award categories live on the red carpet, which is confusing every single winner because they think it's a bit— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 4, 2026
here's the team from The Secret Agent finding out they just won Best Foreign Language Film pic.twitter.com/fUjtXc9iQO
La decisión generó confusión entre asistentes y espectadores, ya que este tipo de galardones suele anunciarse y celebrarse durante la ceremonia principal con tiempo para discurso y reconocimiento público.