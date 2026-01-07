La contundente respuesta del director brasileño tras recibir premio en plena alfombra roja de los Critics Choice Awards

Frente a la polémica que sucedió en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, el director brasileño Kleber Mendonça Filho dio su primera declaración pública con la periodista Cleide Klock, en donde agradeció haberse llevado la estatuilla esa noche, pero también, lamentó que haya sucedido de esa forma.

“Creo que (el premio) forma parte de un movimiento que comenzó en el Festival de Cannes, en mayo, con El agente secreto”, señaló.

Kleber Mendonça Filho

(Pascal Le Segretain/Getty Images)

El director también compartió el contexto personal en el que recibió la noticia: “He estado viajando desde mayo. Ahora, al final del año, estábamos en casa descansando después de un año muy agitado y lleno de cosas increíbles ocurriendo. Y, en la primera premiación de 2026, la película se lleva el premio a Mejor Película Internacional”, dijo.

“Lamento mucho que el premio haya sido entregado en la alfombra roja. Pero, en fin, fue entregado”, afirmó. Y terminó destacando el impacto de la película: “Estamos muy felices con la repercusión internacional y también con la repercusión en Brasil”.