El sarcasmo de Jimmy Kimmel tras ganar en los Critics Choice Awards 2026: Agradece a Donald Trump

La entrega de los Critics Choice Awards 2026 no solo dejó momentos emotivos y triunfos cinematográficos, sino también una intervención que rápidamente se viralizó en redes sociales: Jimmy Kimmel, al recibir el premio al Mejor Talk Show por Jimmy Kimmel Live!, mencionó irónicamente al presidente Donald Trump en su discurso de aceptación.

Kimmel subió al escenario del Barker Hangar en Santa Mónica para recoger el galardón junto a su equipo, destacando que no lo esperaba. Tras agradecer a su familia, equipo de producción y colegas de la industria, el presentador empleó su característico tono satírico para dirigirse directamente al mandatario estadounidense. “Y, sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien no estaríamos aquí esta noche”, dijo entre risas y aplausos.

