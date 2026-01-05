Publicidad

Espectáculos

El sarcasmo de Jimmy Kimmel tras ganar en los Critics Choice Awards 2026: Agradece a Donald Trump

Jimmy Kimmel sorprendió en los Critics Choice Awards 2026 al agradecer de forma sarcástica a Donald Trump durante su discurso de aceptación, en un momento que mezcló humor político y crítica social.
lun 05 enero 2026 11:21 AM
31st Annual Critics Choice Awards - Press Room
Jimmy Kimmel ganó el Critics Choice Awards a mejor Talk Show. (Amy Sussman/Getty Images for Critics Choice )

La entrega de los Critics Choice Awards 2026 no solo dejó momentos emotivos y triunfos cinematográficos, sino también una intervención que rápidamente se viralizó en redes sociales: Jimmy Kimmel, al recibir el premio al Mejor Talk Show por Jimmy Kimmel Live!, mencionó irónicamente al presidente Donald Trump en su discurso de aceptación.

Kimmel subió al escenario del Barker Hangar en Santa Mónica para recoger el galardón junto a su equipo, destacando que no lo esperaba. Tras agradecer a su familia, equipo de producción y colegas de la industria, el presentador empleó su característico tono satírico para dirigirse directamente al mandatario estadounidense. “Y, sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien no estaríamos aquí esta noche”, dijo entre risas y aplausos.

La broma de Kimmel hacía referencia tanto a los constantes enfrentamientos públicos entre él y Trump como al amplio material que el mandatario ha proporcionado para las monologaciones del programa. “Gracias, señor presidente, por todas las muchas cosas ridículas que hace cada día”, agregó el conductor, provocando una mezcla de carcajadas y reacciones en el público.

Antes de su victoria, Jimmy Kimmel Live! atravesó momentos difíciles en 2025, incluyendo una suspensión de seis días tras comentarios hechos en el programa que generaron controversia y atención mediática a nivel nacional, lo que Kimmel mismo señaló como un recordatorio sobre la importancia de la libertad de expresión.

31st Annual Critics Choice Awards - Show
Jimmy Kimmel, durante su discurso de aceptación en los Critics Choice Awards. (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

Además del comentario sarcástico hacia Trump, Kimmel aprovechó la tribuna para resaltar la solidaridad de la industria y de sus seguidores a lo largo del año, agradeciendo a los escritores, actores, productores y miembros de sindicatos que lo apoyaron durante las polémicas. Su discurso combinó humor, crítica y reflexión, consolidando el momento como uno de los más comentados de la ceremonia.

Este instante se une a otros hitos destacados de la noche —como los triunfos de Timothée Chalamet y Jessie Buckley en las principales categorías cinematográficas— y refuerza cómo los premios pueden transformarse en una plataforma de comentario social y político.

