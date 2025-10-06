El amor, un misterio indescifrable: Brett Goldstein e Imogen Poots nos hablan de ‘Todo de ti’

El amor como misterio que nunca terminamos de entender

A lo largo de la charla, ambos intérpretes coincidieron en que Todo de ti no intenta ofrecer respuestas sobre el amor, sino preguntas. Goldstein reflexiona: “Mi opinión sobre el amor cambia constantemente. Siempre es complicado y no creo que sea finito. La idea de que exista una sola persona para ti no me gusta. ¿Qué pasa con todas las demás personas importantes en tu vida? Creo que es un espectro mucho más amplio del que creemos.”

Poots complementa esa mirada, destacando que el amor en el filme se siente “real, melancólico, imperfecto”. “Queríamos que se sintiera como la vida”, dice. “Una gran historia romántica que no se perciba como una película romántica, sino como algo que podría pasarte a ti o a mí.”

Fotograma de la cinta Todo de ti, disponible en AppleTV+. (Cortesía Apple. )

Vulnerabilidad y confianza: una complicidad real

Uno de los temas más potentes de la conversación fue la vulnerabilidad masculina y la relación de confianza entre los protagonistas.

Goldstein lo expresó con honestidad: “Debo reconocerle el mérito a Imogen. Desde el principio nos dejamos claro que éramos un espacio seguro el uno para el otro. Podíamos ser vulnerables, ridículos, vergonzosos, y nos cuidábamos mutuamente. No sé si podría haber hecho nada de esto sin ella.”

Poots, por su parte, resaltó que esa conexión trascendió lo profesional: “Nos entendimos de maravilla desde el principio. Lo bueno es que gran parte de la dinámica fue muy natural. Todo lo emocional, los momentos de humor o de profunda conexión, fueron accesibles porque simplemente teníamos que estar presentes el uno con el otro.”

Todo de ti cuenta la historia de un futuro cercano donde una prueba científica promete revelar la identidad de tu alma gemela, Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Poots) descubren que el destino no siempre es tan claro como parece. Aunque un resultado los separa, la vida los mantiene atados en un viaje de diez años lleno de deseo, humor, silencios y segundas oportunidades.

