Gary Oldman es nombrado Caballero del Imperio Británico por el príncipe William

El legado de Gary Oldman como actor

Entre sus papeles más emblemáticos destacan Winston Churchill en Las horas más oscuras, rol que le valió el Oscar al Mejor Actor; Sid Vicious en Sid y Nancy, retrato crudo del ícono punk; Sirius Black en la saga Harry Potter, figura paterna y trágica; el comisionado Jim Gordon en la trilogía Batman de Christopher Nolan; George Smiley en El topo, espía británico creado por John le Carré; y Jackson Lamb en la serie Slow Horses de Apple TV, donde interpreta a un agente secreto desaliñado pero brillante.

Además, su debut como director con Nil By Mouth, una obra semiautobiográfica sobre su infancia, fue aclamado por la crítica y le valió dos premios BAFTA.

Gary Oldman y el príncipe William (Instagram)

Durante la investidura, Oldman expresó: “Me siento muy honrado, muy humilde y halagado, en igual medida. No se compara con nada más. Pensé que el Oscar era un gran logro. Sin faltar el respeto a la academia, pero palidece en comparación con esto. Ha sido simplemente maravilloso”. También describió el momento como “emocional, muy emocional”.

El príncipe William, fan de Slow Horses, bromeó con Oldman: “Cada vez que te veo en pantalla, solo quiero darte un buen lavado”, refiriéndose al desaliñado personaje de Jackson Lamb. Oldman respondió con humor: “Bueno, creo que me he arreglado bien hoy”.

Oldman, quien ya había recibido el CBE en 2001, fue anunciado para este reconocimiento en las Honras de Cumpleaños del Rey en junio de 2025, cuando expresó estar “gobsmacked” (boquiabierto) por la noticia. Este Knight Bachelor marca un nuevo hito en su ilustre carrera.

Gary Oldman se une a una distinguida lista de artistas que han recibido títulos reales por su impacto cultural, como Sir Ian McKellen, Dame Judi Dench, Sir Anthony Hopkins, Sir Elton John, Dame Maggie Smith, Sir Kenneth Branagh y Sir Paul McCartney.