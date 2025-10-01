Llegó octubre y estas son las películas de miedo en streaming que tienes que ver

Si los sustos y la adrenalina son tu plan favorito, estas películas de miedo cumplirán con su trabajo y están disponibles en los servicios de streaming.
Desde clásicos aterradores que han marcado a generaciones hasta thrillers que te dejarán la piel chinita y los pelos de punta, esta es nuestra selección de scary movies favoritas que te harán dormir con un ojo abierto.
Publicidad
5 scary picks para tu próximo maratón de terror
Longlegs: Coleccionista de almas (Amazon Prime)
Cuando el FBI le asigna a la nueva agente, Lee Harker (Maika Monroe) la investigación de Longlegs (Nicolas Cage), un asesino en serie que mataba a familias con hijas pequeñas, ella no imaginaba que todo se convertiría en un caso personal.
Entre cartas con mensajes secretos y pistas indescifrables, Lee tendrá que descubrir la verdad sobre quién es el hombre detrás de todo esto.
Esta peli construye poco a poco una tensión que no necesita de jump scares para hacer que quieras esconderte dentro de tu cama gracias a este villano.
Weapons (AppleTV)
Weapons es una de las películas más recientes en cartelera que le dio a todo el mundo de qué hablar. Combinando suspenso con humor negro, desde el primer minuto deja claro que no se conforma con ser una simple película de terror.
Nos cuenta el extraño suceso de cómo una noche 17 niños de la misma clase, menos uno, salen de sus casas a las 2:17 a.m. mientras sus familias duermen y desaparecen sin dejar rastro. Te aseguramos que te dejará pegado a la pantalla hasta el final.
Get Out (Max)
Sabemos que conocer por primera vez a tus suegros puede ser una experiencia única y súper estresante y Chris Washington, el protagonista, está a punto de descubrirlo.
Cuando su novia, Rose Armitage, lo invita a pasar el fin de semana en la finca de sus papás para presentarlo oficialmente, todo parece normal… hasta que esta visita se transforma en una pesadilla y descubres a una familia llena de secretos perturbadores que te dejarán con los pelos de punta.
Publicidad
Black Swan (Disney+)
Quince años después de su estreno, Black Swan sigue siendo un must si eres fan de las películas de miedo.
Natalie Portman, ganadora del Óscar a Mejor Actriz en 2011 por su papel en esta película, le da vida a Nina Sayers, una bailarina de ballet que para interpretar su papel soñado, deberá de adentrarse en su lado más oscuro.
Poco a poco puedes ver a Nina perdiéndose a sí misma gracias a la obsesión y ambición que la comen por dentro, hasta que finalmente pierde su sentido de realidad transmitiendo ese mismo miedo y confusión a través de la pantalla.
El Silencio de los Inocentes (Amazon Prime)
The Silence of the Lambs es una película atípica y fascinante, lo que la convierte en un verdadero clásico del cine de terror.
Este peliculón te pone en los zapatos y mirada de la protagonista, una agente del FBI, que nos introduce a la mente de Hannibal Lecter, un psiquiatra pero también un psicópata que ha cometido varios actos de asesinato y canibalismo.
Si pudiéramos describir esta película en dos palabras, serían perturbadora y emocionante. Prepárate, porque te va a mantener al borde de tu asiento de principio a fin.