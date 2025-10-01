Llegó octubre y estas son las películas de miedo en streaming que tienes que ver

5 scary picks para tu próximo maratón de terror

Longlegs: Coleccionista de almas (Amazon Prime)

Longlegs: Coleccionista de almas (IMDb)

Cuando el FBI le asigna a la nueva agente, Lee Harker (Maika Monroe) la investigación de Longlegs (Nicolas Cage), un asesino en serie que mataba a familias con hijas pequeñas, ella no imaginaba que todo se convertiría en un caso personal.

Entre cartas con mensajes secretos y pistas indescifrables, Lee tendrá que descubrir la verdad sobre quién es el hombre detrás de todo esto.

Esta peli construye poco a poco una tensión que no necesita de jump scares para hacer que quieras esconderte dentro de tu cama gracias a este villano.

Weapons (AppleTV)

Weapons (IMDb)

Weapons es una de las películas más recientes en cartelera que le dio a todo el mundo de qué hablar. Combinando suspenso con humor negro, desde el primer minuto deja claro que no se conforma con ser una simple película de terror.

Nos cuenta el extraño suceso de cómo una noche 17 niños de la misma clase, menos uno, salen de sus casas a las 2:17 a.m. mientras sus familias duermen y desaparecen sin dejar rastro. Te aseguramos que te dejará pegado a la pantalla hasta el final.

Get Out (Max)

Get Out (IMDb)

Sabemos que conocer por primera vez a tus suegros puede ser una experiencia única y súper estresante y Chris Washington, el protagonista, está a punto de descubrirlo.

Cuando su novia, Rose Armitage, lo invita a pasar el fin de semana en la finca de sus papás para presentarlo oficialmente, todo parece normal… hasta que esta visita se transforma en una pesadilla y descubres a una familia llena de secretos perturbadores que te dejarán con los pelos de punta.