El príncipe William rompe el silencio y habla por primera vez sobre la muerte de sus abuelos

Hasta ahora, nunca había expresado públicamente sus sentimientos respecto a estas muertes que marcaron la vida de toda la familia real.

Durante la conversación, el príncipe admitió que extraña tanto a su abuela como a su abuelo. “Han cambiado mucho las cosas, así que uno piensa que ya no están aquí, y sobre todo que están en Windsor; para mí, Windsor es ella”, expresó con nostalgia. Además, subrayó su deseo de honrar la memoria de Isabel II al seguir mostrando el castillo como ella lo hizo y preservando sus pasiones, como su amor por los caballos.

Reina Isabel y príncipe William (Getty Images)

El príncipe William también recordó que su abuela solía pasar mucho tiempo en Windsor y que disfrutaba allí los espacios que ahora él recorre para revivir su legado.

“Mostrarles el lugar hoy es un gran paso, es una cuestión de asegurarme de que lo estoy haciendo como ella quiere”, aseguró.