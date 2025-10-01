Publicidad

Realeza

El príncipe William rompe el silencio y habla por primera vez sobre la muerte de sus abuelos

El príncipe William habló por primera vez sobre la pérdida de sus abuelos: la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, y revela cómo ha cambiado su vida desde sus fallecimientos.
mié 01 octubre 2025 08:53 AM
principe-william-habla-de-la-muerte-de-sus-abuelos.jpg
Príncipe William, reina Isabel y duque de Edimburgo. (Getty Images)

En una entrevista concedida para el programa El Viajero Reticente de Apple TV, el príncipe William, hoy heredero al trono británico, se sinceró sobre el impacto emocional que ha supuesto para él la pérdida de sus abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo.

Hasta ahora, nunca había expresado públicamente sus sentimientos respecto a estas muertes que marcaron la vida de toda la familia real.

Durante la conversación, el príncipe admitió que extraña tanto a su abuela como a su abuelo. “Han cambiado mucho las cosas, así que uno piensa que ya no están aquí, y sobre todo que están en Windsor; para mí, Windsor es ella”, expresó con nostalgia. Además, subrayó su deseo de honrar la memoria de Isabel II al seguir mostrando el castillo como ella lo hizo y preservando sus pasiones, como su amor por los caballos.

75th Anniversary Of The Battle Of Britain
Reina Isabel y príncipe William (Getty Images)

El príncipe William también recordó que su abuela solía pasar mucho tiempo en Windsor y que disfrutaba allí los espacios que ahora él recorre para revivir su legado.

“Mostrarles el lugar hoy es un gran paso, es una cuestión de asegurarme de que lo estoy haciendo como ella quiere”, aseguró.

En un hecho inédito, William habla sobre su familia

Lo verdaderamente significativo de esta entrevista es que es la primera vez que William habla con tal transparencia sobre lo que sintió tras la muerte de sus abuelos.

Hasta ahora, su comunicación oficial se había centrado en remitir mensajes públicos con mucho respeto y solemnidad, pero rara vez incluía referencias directas a su proceso personal de duelo.

Reina Isabel II y príncipe William
La reina Isabel II siempre se llevó muy bien con su nieto, el príncipe William. (Chris Jackson/©Getty Images 496144752)

El príncipe también reconoció que los últimos tiempos han sido difíciles para su familia. En particular, relacionó el difícil año que vivieron con la enfermedad de su esposa, Kate Middleton, y también con los retos que ha enfrentado su padre, el rey Carlos III.

“Diría que 2024 ha sido el año más difícil de mi vida”, comentó en el programa.

