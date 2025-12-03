Entrevista con John Early: entre el desorden de su casa y el orden metafísico de Eternity

Eternity es una comedia romántica fantástica producida por A24 y dirigida por el irlandés David Freyne. La película sigue a Joan (Elizabeth Olsen), una mujer que, en un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, debe elegir entre el hombre con el que compartió su vida, Larry (Miles Teller), y su primer amor Luke (Callum Turner), que murió joven y la ha esperado décadas. La cinta, que tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025 antes de su lanzamiento en cines, mezcla romance, humor y un elaborado mundo del más allá que fascinó al actor desde que leyó el guion.

Hojn Early y Davine Joy en un fotograma de la cinta Eternity. (Cortesía. )

Para Early, en el corazón de la película hay una pregunta dolorosa y muy humana: ¿qué tipo de amor escogerías si solo pudieras quedarte con uno para toda la eternidad? Para él, hay al menos dos amores distintos: el que te consume, intenso y emocionante, y el que se construye a lo largo de los años, más profundo y sabio. “Me hizo pensar mucho en mis propias relaciones”, confiesa.

Aunque la película tiene un tono ligero y juguetón, Eternity no teme llevar al público a lugares emocionalmente incómodos. “Cuando vimos la película en el festival, había muchos sollozos y llantos”, recuerda Early. “Creo que la gente está conectando sus propias vidas con esto de una manera genial”. Críticas recientes han señalado justo eso: el filme revive la comedia romántica con un giro metafísico, apoyado en las actuaciones de Olsen, Teller y Turner, una química palpable y un diseño de producción luminoso que convierte el más allá en un escenario tan seductor como inquietante.



