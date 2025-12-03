Publicidad

Entrevista con John Early: entre el desorden de su casa y el orden metafísico de Eternity

Desde Los Ángeles, John Early reflexiona sobre Eternity, la cinta de David Freyne que llega a los cines mexicanos el 4 de diciembre, y sobre el tipo de amor que merece durar para siempre.
mié 03 diciembre 2025 05:00 PM
Getty Images Portrait Studio Presented By IMDb And IMDbPro At The Intercontinental Hotel Toronto, 2025
El actor John Early es parte del elenco de la cinta Eternity que llega a los cines mexicanos este 4 de diciembre. (Gareth Cattermole/Getty Images for IMDb)

John Early responde desde Los Ángeles, en medio de tareas del hogar. “Estoy en mi casa, limpiando como un loco”, confiesa entre risas mientras se prepara para recibir a su hermana, quien lo acompañará a la premiere de Eternity. Imaginar esa escena contrasta con la dimensión metafísica de la cinta en la que participa. Pero ese contraste, parece, es esencial para entenderlo: vive entre la risa y la contemplación, el humor y la ternura inesperada.

Early interpreta a Ryan, una suerte de coordinador del más allá que ayuda a las almas a decidir dónde pasar la eternidad. “Cada vez que intentaba pensar en la parte metafísica, se me cruzaban los ojos”, admite. Sin embargo, su personaje funciona para él como un recordatorio de que incluso en el limbo hay burocracia, humanidad y humor. “Creo que ha elegido una vida de servicio… siempre tiene su portapapeles”, dice, convencido de que su personaje encuentra refugio en el acto de trabajar y no pensar demasiado en las preguntas existenciales.

Eternity es una comedia romántica fantástica producida por A24 y dirigida por el irlandés David Freyne. La película sigue a Joan (Elizabeth Olsen), una mujer que, en un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, debe elegir entre el hombre con el que compartió su vida, Larry (Miles Teller), y su primer amor Luke (Callum Turner), que murió joven y la ha esperado décadas. La cinta, que tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025 antes de su lanzamiento en cines, mezcla romance, humor y un elaborado mundo del más allá que fascinó al actor desde que leyó el guion.

Eternity+John+Early+and+Da'Vine+Joy+Randolph.jpg
Hojn Early y Davine Joy en un fotograma de la cinta Eternity. (Cortesía. )

Para Early, en el corazón de la película hay una pregunta dolorosa y muy humana: ¿qué tipo de amor escogerías si solo pudieras quedarte con uno para toda la eternidad? Para él, hay al menos dos amores distintos: el que te consume, intenso y emocionante, y el que se construye a lo largo de los años, más profundo y sabio. “Me hizo pensar mucho en mis propias relaciones”, confiesa.

Aunque la película tiene un tono ligero y juguetón, Eternity no teme llevar al público a lugares emocionalmente incómodos. “Cuando vimos la película en el festival, había muchos sollozos y llantos”, recuerda Early. “Creo que la gente está conectando sus propias vidas con esto de una manera genial”. Críticas recientes han señalado justo eso: el filme revive la comedia romántica con un giro metafísico, apoyado en las actuaciones de Olsen, Teller y Turner, una química palpable y un diseño de producción luminoso que convierte el más allá en un escenario tan seductor como inquietante.


Early está acostumbrado a interpretar personajes “muy crueles, muy narcisistas, un poco psicóticos”, como él mismo describe con ironía. Ryan, en cambio, le ofreció algo diferente: un personaje que, con el paso del metraje, se vuelve más dulce y comprensivo. “Pude ser la persona que a veces me piden ser en la vida real, como amigo o compañero”, dice. Entre la comedia y el acompañamiento emocional, su coordinador del más allá se convierte en un guía que equilibra ternura y “cariño duro” con Joan, mientras ella decide cuál vida —y cuál amor— merece repetirse para siempre.

ETERNITY-9.jpg
John Early y Da’Vine Joy Randolph. (Cortesía. )

John Early es uno de los comediantes más singulares de su generación. Ha destacado en series como Search Party, The Afterparty y en especiales como Would It Kill You to Laugh? y John Early: Now More Than Ever, donde mezcla sátira pop, vulnerabilidad y un timing cómico milimétrico. En Eternity ocupa un lugar clave dentro de un ensamble que incluye también a Da’Vine Joy Randolph y Olga Merediz, aportando el toque de humor nervioso y humanidad que sostiene el delicado equilibrio entre risa y reflexión.

Al final de la conversación, Early vuelve a imaginar su propia eternidad, una idea que admite le resulta tan fascinante como aterradora. “Creo que elegiría Mountain World”, dice, evocando las montañas de Carolina del Norte y del este de Tennessee donde creció. Sueña con una cabaña, cocinar, leer y, por supuesto, organizar una fiesta de baile sin luces estridentes ni servicio de botella. “Eso sería como la vida de mis sueños”, confiesa. Entre montañas, música y una decisión imposible en el más allá.

Eternity llega ahora a los cines mexicanos para invitar al público a hacerse la misma pregunta: si pudieras elegir solo un tipo de amor para siempre, ¿cuál sería?

