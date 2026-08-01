William y Kate tienen una salida familiar con George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth

La presencia de los cinco llamó la atención porque coincidió con las vacaciones de verano de la familia y porque marcó la primera visita oficial de los tres niños a Escocia, donde William y Kate utilizan los títulos de duque y duquesa de Rothesay.

El príncipe William y Kate Middleton en una salida familiar con sus hijos George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow (WPA Pool/Getty Images)

La agenda también incluyó encuentros con deportistas apoyados por SportsAid, organización que la princesa de Gales respalda desde 2013, además de integrantes del equipo de Gales.

William, Kate y sus hijos entran en una nueva etapa

Esta salida ofreció una muestra de cómo ha cambiado la familia desde que George nació en 2013.

Trece años después, el heredero al trono británico ya dejó atrás la infancia y comienza a asumir una presencia pública más definida, aunque sus padres mantienen la política de limitar sus apariciones para proteger su desarrollo.

El príncipe George, de 13 años, es el segundo en la línea de sucesión al trono, detrás de su papá. En los últimos años ha acompañado a William y Kate en acontecimientos como Wimbledon, actos conmemorativos y ceremonias oficiales, dentro de una estrategia gradual para familiarizarlo con las responsabilidades que algún día heredará.

El príncipe William y Kate Middleton en una salida familiar con sus hijos George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow (WPA Pool/Getty Images)

La princesa Charlotte, de 11 años, también refleja el cambio generacional dentro de la monarquía. Su estatura, porte y lenguaje corporal muestran ya rasgos propios de la preadolescencia, una transformación que quedó patente durante la visita a Glasgow.

La princesa mantiene una participación pública medida, aunque cada vez resulta más evidente su seguridad frente a las cámaras y su cercanía con su mamá durante los actos oficiales.

Analistas consideran que su preparación institucional también avanzará de forma progresiva conforme crezca.

El príncipe William y Kate Middleton en una salida familiar con sus hijos George, Charlotte y Louis en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow (Euan Cherry/Getty Images)

El menor de la familia, el príncipe Louis, de 8 años, volvió a convertirse en uno de los protagonistas de la jornada gracias a sus gestos espontáneos.

El príncipe se puso brevemente una gorra de Gales, reaccionó con entusiasmo durante las competencias y volvió a mostrar la naturalidad que ha caracterizado sus escasas apariciones públicas desde el Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel II.