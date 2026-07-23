El príncipe George podrá tener un “ladrillo" en Eton College; un celular sin internet para comunicarse con sus papás

El príncipe George cumple 13 años y se prepara para entrar a Eton College

El príncipe George, segundo en la línea de sucesión al trono británico, cumplió el miércoles 13 años este 22 de julio, mientras se prepara para ingresar en el prestigioso colegio de Eton, donde además de su papá han estudiado primeros ministros del Reino Unido así como actores y herederos del mundo empresarial.

George, el hijo mayor de William y Kate, príncipes de Gales, está destinado a convertirse algún día en rey, después de su abuelo y de su papá.

Mientras tanto, se prepara, como hizo William (aunque no su abuelo) para ingresar en el internado masculino de Eton, un exclusivo colegio situado cerca de Windsor, al oeste de Londres.

Príncipe William, príncipe George, Pprincesa Charlotte, príncipe Louis y Kate Middleton. (Shutterstock)

Según Richard Fitzwilliams, biógrafo y analista de la realeza, el príncipe está siendo "introducido de manera muy gradual" en sus futuras responsabilidades y multiplicará sus apariciones públicas a medida que crezca.

George Alexander Louis nació el 22 de julio de 2013 en el hospital St. Mary’s de Londres. En abril de 2014, con solo ocho meses de edad, George realizó su primer viaje oficial como miembro de la Familia Real, al acompañar a sus papás en una visita a Nueva Zelanda y Australia.

William, Kate y su primer hijo vivieron inicialmente en una granja alquilada en la isla de Anglesey, frente a la costa noroeste de Gales. "William y Kate han conseguido educarlo de una manera lo más normal posible", señaló Richard Fitzwilliams a AFP.

George nació el 22 de julio de 2013 y a los ocho meses hizo su primer viaje oficial (Getty Images)

En 2017, la familia se trasladó a un departamento del Palacio de Kensington, en Londres, y George inició su etapa escolar en un colegio privado del sur de la capital.

Posteriormente, en 2022, se mudaron a su residencia principal en Windsor, al oeste de Londres, y George, con nueve años, se inscribió en el colegio privado Lambrook, igual que sus hermanos Charlotte y Louis.