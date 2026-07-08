Ponen a la venta la mansión donde Diana enfrentó a Camila por su romance con Carlos

La mansión donde Diana enfrentó a Camilla Parker por su romance con Carlos, está en venta

La propiedad, valuada en varios millones de libras, ha despertado un enorme interés no solo por su arquitectura georgiana y sus amplios jardines, sino también por el peso histórico que representa para los seguidores de la monarquía británica.

25 de diciembre de 1992: la reina habla en su tradicional discurso navideño del "annus horribilis", marcado por las separaciones de Carlos y Andrés, el divorcio de Ana y un incendio en el Castillo de Windsor. Carlos y Diana se divorciarán en 1996 y el heredero al trono se casará discretamente en 2005 con su amante de siempre, Camila Parker Bowles. (Mike Forster/Daily Mail/Shutters/Mike Forster/Daily Mail/Shutters)

El episodio ocurrió durante una fiesta organizada por Lady Annabel Goldsmith, aristócrata muy cercana a la familoia real. Aunque durante años se especuló sobre la relación extramarital entre el entonces príncipe de Gales y Camilla Parker Bowles, aquella noche Diana decidió romper el silencio.

Según relató la propia princesa en las grabaciones conocidas como las Diana: Her True Story Tapes, bajó al sótano de la residencia, donde Carlos y Camilla conversaban a solas, y encaró directamente a quien consideraba la tercera persona en su matrimonio.

Rey Carlos y Camila. (Instagram)

"Sé exactamente lo que está pasando entre ustedes y solo quiero que lo sepas", recordó Diana haberle dicho. Camilla respondió que la princesa ya tenía "todo lo que podía desear": dos hijos, el cariño del pueblo y al futuro rey como esposo. Diana contestó con una frase que quedó para la historia: "Quiero a mi marido". Ese momento se convirtió en uno de los símbolos del deterioro del matrimonio real y fue retomado años después en la serie The Crown.