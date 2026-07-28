El príncipe George inicia su colección de relojes; esta es su primer pieza

Hay accesorios que dicen mucho más de una persona que cualquier look completo. Y el príncipe George acaba de demostrarlo. Con motivo de su cumpleaños número 13, el Palacio de Kensington compartió un video en el que George aparece disfrutando de unos días en familia en playas, senderos y paisajes de Cornualles.
Más allá de las postales familiares, hubo un detalle que captó la atención de los amantes de la moda y la relojería: el joven royal llevaba un smartwatch Garmin en la muñeca. Sí, es la primera vez que vemos este detalle en la vestimenta del príncipe y ¡aquí te contamos todos los detalles de la pieza con la que inicia su colección!
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Estos son los detalles del primer reloj del príncipe George
Si eres un amante de los relojes, debes saber que no tienen que valer una fortuna para lucir bien o para hacer que destaque de tu outfit; un ejemplo clarísimo de esto es el reloj que apareció en el video de festejo del primogénito de William y Kate.
Se trataba de un reloj Garmin D2 Air X15, con un costo de $13,599 MXN, que combina diseño deportivo con tecnología de alto rendimiento. Está equipado con GPS, funciones avanzadas para monitorear la salud, herramientas de navegación e incluso características pensadas para la aviación. Sin duda, esta pieza nos mostró el lado activo y aventurero deGeorge. Y aunque el príncipe apenas comienza a definir su estilo personal, el mensaje parece claro: en la familia Windsor, la pasión por los relojes también se hereda.
El video de cumpleaños también dejó ver el estilo casual que George ha ido adoptando en sus apariciones públicas. Entre caminatas por la playa, paseos en bote y tardes al aire libre, el príncipe apostó por prendas cómodas y funcionales, coronadas por unos lentes de sol Raen, la misma firma que eligió para asistir a Wimbledon hace unas semanas. Lejos de los protocolos más rígidos, las imágenes muestran a un adolescente con un estilo natural, deportivo y discreto, muy alineado con la filosofía de sus padres, quienes han buscado que sus hijos crezcan con experiencias lo más normales posible.
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El cumpleaños número 13 de George no solo marca un cambio simbólico. En septiembre comenzará sus estudios en Eton College, el prestigioso internado donde también estudió el príncipe William. Con ello inicia una etapa en la que, además de asumir poco a poco una mayor presencia dentro de la vida pública de la monarquía, será inevitable que todas las miradas sigan de cerca la evolución de su estilo. Porque si algo dejó claro este cumpleaños es que, incluso con un perfil discreto, George ya empieza a convertirse en un referente de la nueva generación royal. Y, como suele ocurrir con la realeza británica, basta un reloj y un buen par de lentes de sol para marcar tendencia.
No es ningún secreto que el príncipe William siente debilidad por los buenos relojes. Aunque en distintas ocasiones ha llevado modelos deportivos de Garmin, existe una pieza que prácticamente se ha convertido en parte de su identidad: su Omega Seamaster Professional. El reloj, cuyo valor ronda las 5,600 libras esterlinas y tiene además un enorme peso sentimental. Fue un regalo de la princesa Diana y William lo ha llevado durante más de una década, incluyendo uno de los días más importantes de su vida: su boda con Kate Middleton.