El príncipe George inicia su colección de relojes; esta es su primer pieza

Estos son los detalles del primer reloj del príncipe George

Si eres un amante de los relojes, debes saber que no tienen que valer una fortuna para lucir bien o para hacer que destaque de tu outfit; un ejemplo clarísimo de esto es el reloj que apareció en el video de festejo del primogénito de William y Kate.

Se trataba de un reloj Garmin D2 Air X15, con un costo de $13,599 MXN, que combina diseño deportivo con tecnología de alto rendimiento. Está equipado con GPS, funciones avanzadas para monitorear la salud, herramientas de navegación e incluso características pensadas para la aviación. Sin duda, esta pieza nos mostró el lado activo y aventurero deGeorge. Y aunque el príncipe apenas comienza a definir su estilo personal, el mensaje parece claro: en la familia Windsor, la pasión por los relojes también se hereda.

El video de cumpleaños también dejó ver el estilo casual que George ha ido adoptando en sus apariciones públicas. Entre caminatas por la playa, paseos en bote y tardes al aire libre, el príncipe apostó por prendas cómodas y funcionales, coronadas por unos lentes de sol Raen, la misma firma que eligió para asistir a Wimbledon hace unas semanas. Lejos de los protocolos más rígidos, las imágenes muestran a un adolescente con un estilo natural, deportivo y discreto, muy alineado con la filosofía de sus padres, quienes han buscado que sus hijos crezcan con experiencias lo más normales posible.