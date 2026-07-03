El príncipe William, invitado de lujo en el podcast de los hermanos Kelce en el día de la boda de Travis y Taylor Swift
El príncipe William sorprendió al aparecer en el podcast de Jason y Travis Kelce, en un episodio estrenado el mismo día en que, según versiones, se realiza la boda del jugador de la NFL con Taylor Swift.
El príncipe William sorprendió este viernes con una aparición especial en New Heights, el popular podcast de Jason y Travis Kelce, en un episodio que coincidió con el día en que medios estadounidenses reportan que se realizará la boda de Travis Kelce y Taylor Swift.
Aunque la expectativa era alta por ver si en la grabación se mencionaba el enlace de la pareja, el programa dejó de lado cualquier referencia a la llamada boda del año y centró la conversación en el futbol, la Copa del Mundo de 2026 y la afición del heredero al trono británico por este deporte.
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El príncipe William comparte micrófonos con los hermanos Kelce en un nuevo episodio del podcast ‘New Heights’
La participación del príncipe de Gales en el podcast New Heights fue grabada previamente y anunciada unas horas antes de su estreno.
Jason Kelce, hermano mayor de Travis, recibió al príncipe William con una larga y divertida presentación en la que enlistó varios de sus títulos oficiales, a lo que William respondió entre risas: "Esa sí fue una gran presentación".
La frase completa del cuñado de Taylor Swift fue la siguiente: "Nuestro invitado de hoy es un príncipe de un metro noventa proveniente de Londres, Inglaterra. Así es: el presidente de la Asociación Inglesa de Futbol, vicepatrono real de la Unión Galesa de Rugby, duque de Cambridge, duque de Cornwall, señor de las Islas, príncipe y gran administrador de Escocia, conde de Chester y príncipe de Gales. ¡Reciban con un fuerte aplauso a Su Alteza Real, el príncipe William!", anunció Jasonantes de darle la bienvenida al hijo mayor del rey Carlos III.
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¿De qué habló el príncipe William con Jason y Travis Kelce en ‘New Heights’?
Uno de los primeros temas abordados fue el encuentro que los tres tuvieron en junio de 2024, cuando el príncipe William asistió junto con sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, al concierto de la gira The Eras Tour de Taylor Swift en el estadio de Wembley.
Travis Kelce recordó que tanto él como su hermano estaban nerviosos por conocer a un integrante de la Familia Real británica y calificó aquel momento como uno de los más memorables que ha vivido.
Jason, por su parte, comentó que la princesa Charlotte fue quien más lo impresionó durante ese encuentro, mientras William aprovechó para felicitarlo por ser padre de cuatro hijas.
A diferencia de lo que muchos esperaban por la cercanía entre los tres, el episodio prácticamente evitó hablar de Taylor Swift.
En cambio, la conversación giró alrededor del Mundial de 2026, torneo del que el príncipe William ha seguido de cerca la participación de Inglaterra como presidente de la Asociación Inglesa de Futbol.
Durante la charla incluso corrigió con humor a Jason Kelce cuando éste utilizó la palabra "soccer", recordándole que en el Reino Unido el deporte simplemente se llama "futbol".
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El príncipe William espera que la selección de Inglaterra llegue a la final del Mundial 2026
El príncipe de Gales también expresó su entusiasmo por la posibilidad de asistir a la final de la Copa del Mundo si Inglaterra logra clasificar y comentó que espera encontrarse nuevamente con los hermanos Kelce en ese escenario.
La publicación del nuevo episodio de New Heights llamó la atención porque coincidió con el día en que distintos medios consideran que se realizará la celebración de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift en Nueva York. Sin embargo, ninguno de los participantes hizo referencia a la ceremonia durante la entrevista.
Esta semana, People confirmó que los príncipes de Gales, finalmente no asistirán a la boda, pese a que recientes declaraciones de William sobre haber recibido “una invitación” generó versiones de que tal vez se sumarían al evento social del año.