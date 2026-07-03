El príncipe William, invitado de lujo en el podcast de los hermanos Kelce en el día de la boda de Travis y Taylor Swift

¿De qué habló el príncipe William con Jason y Travis Kelce en ‘New Heights’?

Uno de los primeros temas abordados fue el encuentro que los tres tuvieron en junio de 2024, cuando el príncipe William asistió junto con sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, al concierto de la gira The Eras Tour de Taylor Swift en el estadio de Wembley.

Travis Kelce recordó que tanto él como su hermano estaban nerviosos por conocer a un integrante de la Familia Real británica y calificó aquel momento como uno de los más memorables que ha vivido.

William, George y Charlotte con Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

Jason, por su parte, comentó que la princesa Charlotte fue quien más lo impresionó durante ese encuentro, mientras William aprovechó para felicitarlo por ser padre de cuatro hijas.

A diferencia de lo que muchos esperaban por la cercanía entre los tres, el episodio prácticamente evitó hablar de Taylor Swift.

En cambio, la conversación giró alrededor del Mundial de 2026, torneo del que el príncipe William ha seguido de cerca la participación de Inglaterra como presidente de la Asociación Inglesa de Futbol.

William es un gran aficionado al futbol (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Durante la charla incluso corrigió con humor a Jason Kelce cuando éste utilizó la palabra "soccer", recordándole que en el Reino Unido el deporte simplemente se llama "futbol".