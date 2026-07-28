Anne Hathaway revela la lección de crianza que aprendió de Kate Middleton

Anne Hathaway anunció en junio pasado que está embarazada de su tercer bebé con un video que publicó en su cuenta de Instagram. En las imágenes aparecía con un vestido blanco mientras acariciaba su pancita, dando a conocer la noticia en medio de un año especialmente intenso en el plano profesional.

Sin embargo, años antes de este embarazo, la actriz ya había hablado sobre una práctica que decidió incorporar a su vida familiar tras inspirarse en la familia real británica.

En una entrevista concedida al Sunday Times, Anne Hathaway explicó que quedó impresionada al observar la manera en que Kate Middleton y el príncipe William se comunican con sus hijos.

"Se ponen a la altura del niño y le hablan mirándolo a los ojos para que se sienta empoderado", explicó.

Kate Middleton y el príncipe William (Getty Images)

La actriz contó que esa forma de interactuar le pareció tan acertada que decidió ponerla en práctica con su hijo mayor: "Me pareció genial. Empecé a hacerlo con Jonathan".

La técnica, conocida como escucha activa, consiste en que los padres se agachen hasta la altura de sus hijos para establecer contacto visual durante una conversación. El objetivo es que los niños se sientan escuchados, respetados y valorados, fortaleciendo así el vínculo emocional entre padres e hijos.

Con el paso del tiempo, Hathaway ha mantenido este método como parte de su rutina familiar y lo considera uno de los pilares de su estilo de crianza.