Kate Middleton revela uno de los desafíos más grandes de su tratamiento contra el cáncer y cómo lo resolvió

La princesa de Gales, Kate Middleton, compartió uno de los episodios más complejos que enfrentó durante su tratamiento contra el cáncer; la imposibilidad de leer debido a la pérdida de concentración provocada por la quimioterapia.

La esposa del príncipe William explicó que recurrió al dibujo y a los libros para colorear como una forma de mantenerse activa mientras atravesaba esa etapa.

La revelación ocurrió durante una visita al hospital The Christie, en Manchester, donde conversó con pacientes oncológicos sobre los efectos físicos y emocionales que acompañan al tratamiento.