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Realeza

Kate Middleton revela uno de los desafíos más grandes de su tratamiento contra el cáncer y cómo lo resolvió

La princesa de Gales encontró en el dibujo una herramienta para afrontar la llamada "niebla mental", uno de los efectos secundarios de la quimioterapia.
mar 21 julio 2026 01:11 PM
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Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 con un outfit rojo de Alexander McQueen
Kate Middleton habla del desafío más difícil durante su tratamiento contra el cáncer (HENRY NICHOLLS/AFP)

La princesa de Gales, Kate Middleton, compartió uno de los episodios más complejos que enfrentó durante su tratamiento contra el cáncer; la imposibilidad de leer debido a la pérdida de concentración provocada por la quimioterapia.

La esposa del príncipe William explicó que recurrió al dibujo y a los libros para colorear como una forma de mantenerse activa mientras atravesaba esa etapa.

La revelación ocurrió durante una visita al hospital The Christie, en Manchester, donde conversó con pacientes oncológicos sobre los efectos físicos y emocionales que acompañan al tratamiento.

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Trooping the Colour 2026
Kate Middleton perdió su capacidad de concentrarse para leer durante las quimioterapias (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

Kate Middleton explica por qué dejó de leer durante su quimioterapia

Durante el encuentro, Kate relató que la dificultad para concentrarse fue uno de los cambios que más le sorprendieron.

"No tenía la capacidad de leer ni de concentrarme realmente en nada", explicó la princesa, quien añadió que el dibujo le permitió mantener la mente ocupada sin la presión de cumplir un objetivo específico.

"Simplemente podía perderme en ello", comentó al describir cómo esa actividad se convirtió en una vía de escape durante el tratamiento.

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 con un outfit rojo de Alexander McQueen
Kate Middleton (ANDREW MATTHEWS/AFP)

Aunque Kate estudió Historia del Arte en la universidad y siempre ha mostrado interés por las expresiones artísticas, explicó que en ese momento el dibujo dejó de ser un pasatiempo para convertirse en una herramienta que la ayudó a sobrellevar la enfermedad.

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¿Qué es la "niebla mental" que provoca la quimioterapia como sucedió a Kate Middleton?

La pérdida de concentración que describió la princesa corresponde a un efecto secundario conocido como "chemo brain" o "niebla mental", un trastorno cognitivo reconocido por especialistas en oncología.

Esta condición puede provocar: Dificultad para concentrarse, problemas de memoria a corto plazo, lentitud para procesar información, fatiga mental, problemas para organizar tareas cotidianas.

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 con un outfit rojo de Alexander McQueen
Kate Middleton (HENRY NICHOLLS/AFP)

Aunque suele mejorar conforme avanza la recuperación, algunos pacientes experimentan estos síntomas durante varios meses después de concluir la quimioterapia.

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Kate Middleton se refugió en el dibujo como parte de su recuperación del cáncer

Kate explicó que colorear y dibujar le permitieron mantenerse presente sin exigirse resultados.

La actividad también coincide con el interés que la princesa ha impulsado durante años por el papel de la creatividad en el bienestar emocional. A través del Centre for Early Childhood, iniciativa de la Royal Foundation, ha promovido el arte, el juego y la creatividad como herramientas para favorecer el desarrollo cognitivo y emocional de los niños.

Su experiencia personal ahora añade una dimensión distinta a ese mensaje, al mostrar cómo las actividades creativas también pueden ayudar a adultos que atraviesan procesos médicos complejos.

Así evolucionó el tratamiento contra el cáncer de Kate Middleton

Kate Middleton anunció en marzo de 2024 que recibía quimioterapia preventiva después de que estudios realizados tras una cirugía abdominal detectaran la presencia de cáncer.

La noticia marcó uno de los momentos más delicados para la familia real británica, ya que el rey Carlos III también reveló ese mismo año que recibía tratamiento oncológico.

En septiembre de 2024, la princesa informó que había concluido la quimioterapia mediante un video difundido por la oficina de los príncipes de Gales, en el que aseguró que el proceso había sido "increíblemente duro" para toda su familia.

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 con un outfit rojo de Alexander McQueen
Kate ha retomado su agenda oficial de manera paulatina (Cameron Spencer/Getty Images)

Meses después, durante una visita al Royal Marsden Hospital —centro donde recibió parte de su tratamiento— confirmó que la enfermedad se encontraba en remisión y agradeció públicamente al personal médico que la acompañó durante el proceso.

El regreso de Kate Middleton a la vida pública

Desde principios de 2025, el Palacio de Kensington ha organizado un regreso paulatino de Kate a sus compromisos oficiales, privilegiando actividades relacionadas con la salud, el bienestar emocional, la primera infancia y el acompañamiento a pacientes con cáncer.

En los últimos meses también retomó una agenda física más exigente. Participó en el National Three Peaks Challenge, una travesía benéfica para recaudar fondos destinados al Royal Marsden Cancer Charity, lo que reflejó la recuperación de su condición física tras varios meses de tratamiento.

Trooping the Colour 2026
Los príncipes de Gales enfrentaron una dura prueba durante el tratamiento de Kate (Shutterstock/Shutterstock)

Kate Middleton busca dar visibilidad a los efectos menos conocidos del cáncer

Las declaraciones en The Christie representan uno de los testimonios más personales que la princesa ha ofrecido desde que hizo público su diagnóstico.

Más allá del impacto físico de la enfermedad, Kate puso el foco en una secuela poco visible de la quimioterapia: la pérdida temporal de la capacidad para concentrarse. Al compartir cómo encontró en el dibujo una forma de enfrentar ese desafío, también contribuyó a visibilizar una experiencia que muchos pacientes oncológicos viven durante su recuperación y que con frecuencia pasa inadvertida.

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