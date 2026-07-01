La lista de invitados de la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha generado tanta expectativa como la ceremonia misma. Entre los nombres que más curiosidad despertaban estaban el del príncipe William y Kate Middleton, quienes mantienen una relación cordial con la cantante desde hace más de una década.
Sin embargo, la incógnita finalmente quedó resuelta: los príncipes de Gales no estarán presentes en el enlace.
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¿Por qué Kate Middleton y el príncipe William rechazaron la invitación a la boda de Taylor Swift?
La información fue confirmada por People, que reveló en exclusiva que la pareja real británica decidió no asistir, poniendo fin a semanas de rumores alimentados por las propias declaraciones del heredero al trono británico.
La posibilidad de ver a William y Kate entre los asistentes cobró fuerza en mayo, cuando el príncipe comentó durante una entrevista radiofónica que esperaba recibir una invitación para la boda de la cantante y la estrella de la NFL. Aunque su respuesta fue en tono relajado, bastó para que la prensa internacional y los seguidores de la familia real comenzaran a especular sobre una posible aparición.
El vínculo entre William y Taylor Swift no es nuevo. En 2013 compartieron escenario junto con Jon Bon Jovi durante un evento benéfico en el Palacio de Kensington, mientras que en junio de 2024 el príncipe celebró su cumpleaños asistiendo al The Eras Tour junto a sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte.
Tras el concierto, una fotografía detrás del escenario con Swift y Travis Kelce se volvió viral y reforzó la cercanía entre ambas figuras.
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La espectacular boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han revelado públicamente los detalles de su enlace, diversos medios estadounidenses coinciden en que será uno de los acontecimientos sociales más importantes del año. La organización ha estado marcada por un fuerte hermetismo, estrictas medidas de seguridad y una lista de invitados repleta de celebridades del entretenimiento, la música y el deporte.
De acuerdo con reportes recientes, los asistentes deberán cumplir un protocolo de etiqueta black tie, entregar sus teléfonos móviles al ingresar y evitar llevar regalos, medidas diseñadas para preservar la privacidad de la celebración.
Aunque la ausencia del príncipe William y Kate Middleton elimina uno de los nombres más comentados de la lista de invitados, no modifica el enorme interés que rodea la boda de Swift y Kelce, una pareja cuya historia ha capturado la atención del público desde que hicieron oficial su relación en 2023 y anunciaron su compromiso en 2025.