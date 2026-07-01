¿Por qué Kate Middleton y el príncipe William rechazaron la invitación a la boda de Taylor Swift?

La información fue confirmada por People, que reveló en exclusiva que la pareja real británica decidió no asistir, poniendo fin a semanas de rumores alimentados por las propias declaraciones del heredero al trono británico.

La posibilidad de ver a William y Kate entre los asistentes cobró fuerza en mayo, cuando el príncipe comentó durante una entrevista radiofónica que esperaba recibir una invitación para la boda de la cantante y la estrella de la NFL. Aunque su respuesta fue en tono relajado, bastó para que la prensa internacional y los seguidores de la familia real comenzaran a especular sobre una posible aparición.

Travis Kelce da detalles de su boda con Taylor Swift. (Getty Images)

El vínculo entre William y Taylor Swift no es nuevo. En 2013 compartieron escenario junto con Jon Bon Jovi durante un evento benéfico en el Palacio de Kensington, mientras que en junio de 2024 el príncipe celebró su cumpleaños asistiendo al The Eras Tour junto a sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte.

Tras el concierto, una fotografía detrás del escenario con Swift y Travis Kelce se volvió viral y reforzó la cercanía entre ambas figuras.