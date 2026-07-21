Valentino Martin quiere que el público comience a conocerlo por su nombre y no únicamente por el vínculo que tiene con uno de los artistas latinos más famosos del mundo. El joven de 17 años compartió un video en Instagram, que más tarde eliminó de su perfil, en el que pidió dejar atrás las constantes comparaciones con Ricky Martin y ser reconocido por quien es.
Valentino, hijo de Ricky Martin, pide que dejen de compararlo con el cantante
Valentino, hijo de Ricky Martin, pide que dejen de compararlo con el cantante
El mensaje de Valentino Martin llegó después de que recibiera críticas en redes sociales por expresar su apoyo a la selección de España durante la final del Mundial 2026. A partir de ese episodio, el joven de 17 años explicó que le preocupa que cualquier noticia relacionada con él termine reduciéndose a una sola etiqueta: ser el hijo de Ricky Martin.
"Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino", expresó. El adolescente también defendió su derecho a tener opiniones distintas a las de su familia, incluso cuando se trata de futbol.
"¿Cuándo será el día que ustedes por fin se levanten y se den cuenta que mi nombre es Valentino Martin y no Ricky Martin? Lo que yo estoy diciendo es que, por favor no me comparen con mi padre, solo porque nosotros y mi padre amamos a Argentina, no vamos a tener la misma opinión. O sea, yo escogí a España pero no significa que yo odio a Argentina".
Valentino añadió que esas diferencias también existen con su hermano, Matteo: "Yo y mi hermano Matteo también somos tan diferentes, solo porque somos gemelos y nacimos al mismo tiempo, no significa que vamos a ser la misma persona".
Durante el video, el joven aseguró que constantemente observa cómo los medios de comunicación lo presentan únicamente a partir de su parentesco con Ricky Martin: "Siempre cuando hay una noticia de mí, yo veo: 'Valentino, el hijo de Ricky Martin', 'Hijo de Ricky Martin, Valentino', 'Valentino Martin, el hijo de Ricky Martin', 'Valentino Martin, uno de los mellizos de Ricky Martin'".
Aunque reconoció sentirse orgulloso de pertenecer a su familia, explicó que desea que las personas lo sigan por su personalidad y por el contenido que comparte: "Entiendo que yo soy su hijo, pero si ustedes me van a seguir o conocerme por el internet, yo no quiero que ustedes me conozcan porque soy el hijo de Ricky Martin; si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más".
Valentino Martin defiende su trabajo
Valentino Martin , quien en redes sociales suele compartir videos de baile, también respondió a quienes aseguran que su talento es únicamente consecuencia de la herencia artística de su papá.
"Ustedes dicen que yo tengo el talento porque está en mi sangre, por mi padre y también que yo tengo un buen maestro que siempre está conmigo. Sí, mi papá siempre va a estar conmigo y yo lo voy a amar como quiera, pero mi gente, cuando yo bailo, todos esos bailes que tú ves no tienen nada que ver con talento. Todo eso es trabajado por mí".
Valentino explicó que respeta profundamente la trayectoria de Ricky Martin, pero considera que sus logros son resultado de su propio esfuerzo.
"Yo amo a mi padre tanto, con toda mi vida, pero todos los bailes que ustedes me han visto hacer no tienen nada que ver con él, todo eso soy yo".
Antes de concluir el video, reiteró que admira al intérprete de “Livin' la Vida Loca”, aunque quiere construir su propio camino.
"Solo porque a mi padre le guste hacer una cosa, no significa que voy a hacer la misma cosa que él quiere. Mi padre es mi padre, yo soy Valentino... Por favor no me comparen con mi padre y por favor que me vean como Valentino".
Finalmente, dejó claro que se siente orgulloso de todo lo que Ricky Martin ha conseguido, pero espera que el público le permita escribir su propia historia.
"Yo estoy tan orgulloso de mi padre, de todo lo que ha hecho en la vida, pero yo voy a hacer mis propias cosas en la vida y obviamente yo voy a tener su ayuda. Pero, al final del día, yo no soy mi padre, mi nombre no es 'el hijo'. Mi nombre es Valentino", concluyó.