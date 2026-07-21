Valentino, hijo de Ricky Martin, pide que dejen de compararlo con el cantante

El mensaje de Valentino Martin llegó después de que recibiera críticas en redes sociales por expresar su apoyo a la selección de España durante la final del Mundial 2026. A partir de ese episodio, el joven de 17 años explicó que le preocupa que cualquier noticia relacionada con él termine reduciéndose a una sola etiqueta: ser el hijo de Ricky Martin.

Valentino Martin (Instagram)

"Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino", expresó. El adolescente también defendió su derecho a tener opiniones distintas a las de su familia, incluso cuando se trata de futbol.

"¿Cuándo será el día que ustedes por fin se levanten y se den cuenta que mi nombre es Valentino Martin y no Ricky Martin? Lo que yo estoy diciendo es que, por favor no me comparen con mi padre, solo porque nosotros y mi padre amamos a Argentina, no vamos a tener la misma opinión. O sea, yo escogí a España pero no significa que yo odio a Argentina".

Valentino añadió que esas diferencias también existen con su hermano, Matteo: "Yo y mi hermano Matteo también somos tan diferentes, solo porque somos gemelos y nacimos al mismo tiempo, no significa que vamos a ser la misma persona".

Valentino Martin, Ricky Martin y Matteo Martin. (Eric Charbonneau/Getty Images for Apple TV+)

Durante el video, el joven aseguró que constantemente observa cómo los medios de comunicación lo presentan únicamente a partir de su parentesco con Ricky Martin: "Siempre cuando hay una noticia de mí, yo veo: 'Valentino, el hijo de Ricky Martin', 'Hijo de Ricky Martin, Valentino', 'Valentino Martin, el hijo de Ricky Martin', 'Valentino Martin, uno de los mellizos de Ricky Martin'".

Aunque reconoció sentirse orgulloso de pertenecer a su familia, explicó que desea que las personas lo sigan por su personalidad y por el contenido que comparte: "Entiendo que yo soy su hijo, pero si ustedes me van a seguir o conocerme por el internet, yo no quiero que ustedes me conozcan porque soy el hijo de Ricky Martin; si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más".