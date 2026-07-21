La derrota de Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 dejó imágenes de profunda tristeza para Lionel Messi, quien abandonó la cancha conmovido tras caer 1-0 en el partido. Sin embargo, fuera del terreno de juego encontró el respaldo de su mayor compañera: Antonela Roccuzzo.
Antonela Roccuzzo celebra la grandeza de Lionel Messi pese a la derrota en el Mundial: "Siempre serás el mejor"
Antonela Roccuzzo celebra la grandeza de Lionel Messi pese a la derrota en el Mundial
A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo compartió un mensaje dedicado al capitán de la Albiceleste, en el que destacó no solo su talento futbolístico, sino también la fortaleza y los valores que, asegura, lo han acompañado durante toda su carrera.
"Siempre serás el mejor. Pero no solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser tú mismo".
El mensaje estuvo acompañado por dos fotografías. En una aparece Messi con la medalla de subcampeón tras la final, mientras que la otra recuerda uno de los momentos más felices del torneo, cuando sus compañeros lo levantaron en hombros después de la victoria sobre Egipto en los cuartos de final.
Antonela aprovechó la publicación para reconocer la capacidad de Messi para levantarse después de los momentos difíciles y seguir luchando dentro y fuera de la cancha: "Porque pase lo que pase, nunca te rindes. Siempre luchas hasta el final y das todo de ti hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y la forma en que te levantas una y otra vez son lo que te hacen único".
También destacó el ejemplo que representa para su familia y para millones de personas que han seguido de cerca su trayectoria: "Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo duro, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia de uno mismo. Eres el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas".
La dedicatoria concluyó con un mensaje personal dirigido al futbolista: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar, y estoy increíblemente orgullosa de recorrer la vida a tu lado. Te quiero muchísimo", finalizó.
Antonela Roccuzzo: un apoyo para Messi dentro y fuera de la cancha
Durante toda la Copa del Mundo 2026, Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro acompañaron a Messi desde las tribunas, convirtiéndose en una presencia constante en cada uno de los partidos de Argentina.
Días antes de la final, tras el triunfo de la Albiceleste sobre Inglaterra en semifinales, Roccuzzo ya había celebrado el pase al partido por el campeonato con otro mensaje lleno de emoción: "Gracias Dios!!! Vamooos Argentina!!!! A la Final!!!!!!".
La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ha estado marcada por momentos de alegría y también por desafíos. Casados desde 2017, ambos han compartido algunos de los capítulos más importantes de la vida del futbolista, desde la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 hasta esta dolorosa derrota en Estados Unidos.
De hecho, tras el histórico título conseguido en Qatar, Antonela también recurrió a sus redes sociales para dedicarle unas palabras que aún permanecen entre las publicaciones más recordadas de su perfil.
"CAMPEONES MUNDIALES. No sé ni cómo empezar… qué orgullo más grande que sentimos por vos. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. AL FIN SE DIOOOO, SOS CAMPEÓN DEL MUNDOOOOO. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, ¡¡lo que deseabas conseguir esto!! VAMOOOOOOS ARGENTINA".
Cuatro años después, el escenario fue distinto, pero el mensaje de Antonela dejó claro que, más allá del resultado en la cancha, su admiración por Lionel Messi permanece intacta.