Antonela Roccuzzo celebra la grandeza de Lionel Messi pese a la derrota en el Mundial: "Siempre serás el mejor"

Antonela Roccuzzo celebra la grandeza de Lionel Messi pese a la derrota en el Mundial

A través de sus redes sociales, Antonela Roccuzzo compartió un mensaje dedicado al capitán de la Albiceleste, en el que destacó no solo su talento futbolístico, sino también la fortaleza y los valores que, asegura, lo han acompañado durante toda su carrera.

"Siempre serás el mejor. Pero no solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser tú mismo".

El mensaje estuvo acompañado por dos fotografías. En una aparece Messi con la medalla de subcampeón tras la final, mientras que la otra recuerda uno de los momentos más felices del torneo, cuando sus compañeros lo levantaron en hombros después de la victoria sobre Egipto en los cuartos de final.

Antonela aprovechó la publicación para reconocer la capacidad de Messi para levantarse después de los momentos difíciles y seguir luchando dentro y fuera de la cancha: "Porque pase lo que pase, nunca te rindes. Siempre luchas hasta el final y das todo de ti hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y la forma en que te levantas una y otra vez son lo que te hacen único".

Lionel Messi junto a su esposa Antonella Roccuzzo. (Getty Images)

También destacó el ejemplo que representa para su familia y para millones de personas que han seguido de cerca su trayectoria: "Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo duro, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia de uno mismo. Eres el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas".

La dedicatoria concluyó con un mensaje personal dirigido al futbolista: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar, y estoy increíblemente orgullosa de recorrer la vida a tu lado. Te quiero muchísimo", finalizó.