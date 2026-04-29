Los momentos más difíciles que los príncipes William y Kate han superado en sus 15 años de matrimonio

La ruptura de William y Kate Middleton en 2007

Antes de su boda, William y Kate atravesaron su primera gran crisis: se separaron en 2007 tras cinco años de relación.

Cuando su romance se hizo público, Kate, al no pertenecer a la realeza, se convirtió en blanco constante de la prensa. Los paparazzi comenzaron a seguirla a todos lados, invadiendo su privacidad, llegando a hackear su teléfono para conseguir información privada y haciendo críticas sobre su capacidad para trabajar. La situación escaló a tal punto que William tuvo que emitir un comunicado pidiendo respeto para su entonces novia.

Kate y William se conocieron en la universidad. (Getty Images)

A esto se sumó la presión mediática por un posible compromiso. Mientras Kate parecía lista para dar ese paso, se decía que el príncipe consideraba que aún eran muy jóvenes y no estaba preparado. La prensa incluso apodó a la princesa “Waity Katie” en forma de burla. Esta diferencia terminó influyendo en su breve separación.

Aun así, estuvieron distanciados solo un par de meses y en 2010 anunciaron su compromiso, confirmando la solidez de su relación.

Los príncipes de Gales en su boda. (WPA Pool/Getty Images)

Las fotos topless de Kate Middleton

Uno de los escándalos más delicados que enfrentó la pareja ocurrió en 2012, cuando se publicaron fotografías de Kate topless mientras disfrutaba de unas vacaciones privadas en Provenza.

Las imágenes, captadas sin su consentimiento, fueron difundidas por una revista francesa, lo que desató una fuerte controversia internacional sobre la invasión a la privacidad de figuras públicas.

Los príncipes de Gales sufrieron una invasión a su privacidad. (Getty Images)

La reacción del palacio fue inmediata y calificaron la publicación como una violación de la intimidad de la pareja. William, particularmente, se mostró molesto por el incidente, ya que le recordaba al acoso mediático que vivió su mamá, la princesa Diana.

El caso llegó a instancias legales y la pareja emprendió acciones contra los responsables, marcando un precedente importante en la protección de la privacidad dentro de la familia real.