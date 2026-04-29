Hoy se cumplen 15 años desde que los príncipes de Gales, William y Kate Middleton , se casaron en la Abadía de Westminster, en lo que se convirtió en uno de los eventos reales más icónicos de las últimas décadas.
Sin embargo, aunque hoy son una de las parejas más sólidas y admiradas de la realeza, su historia no ha estado exenta de momentos complicados. Aquí te contamos algunos de los retos que han enfrentado como pareja.
Los momentos más difíciles que los príncipes William y Kate han superado en sus 15 años de matrimonio
Hoy se cumplen 15 años desde que los príncipes de Gales, William y Kate Middleton , se casaron en la Abadía de Westminster, en lo que se convirtió en uno de los eventos reales más icónicos de las últimas décadas.
La ruptura de William y Kate Middleton en 2007
Antes de su boda, William y Kate atravesaron su primera gran crisis: se separaron en 2007 tras cinco años de relación.
Cuando su romance se hizo público, Kate, al no pertenecer a la realeza, se convirtió en blanco constante de la prensa. Los paparazzi comenzaron a seguirla a todos lados, invadiendo su privacidad, llegando a hackear su teléfono para conseguir información privada y haciendo críticas sobre su capacidad para trabajar. La situación escaló a tal punto que William tuvo que emitir un comunicado pidiendo respeto para su entonces novia.
A esto se sumó la presión mediática por un posible compromiso. Mientras Kate parecía lista para dar ese paso, se decía que el príncipe consideraba que aún eran muy jóvenes y no estaba preparado. La prensa incluso apodó a la princesa “Waity Katie” en forma de burla. Esta diferencia terminó influyendo en su breve separación.
Aun así, estuvieron distanciados solo un par de meses y en 2010 anunciaron su compromiso, confirmando la solidez de su relación.
Las fotos topless de Kate Middleton
Uno de los escándalos más delicados que enfrentó la pareja ocurrió en 2012, cuando se publicaron fotografías de Kate topless mientras disfrutaba de unas vacaciones privadas en Provenza.
Las imágenes, captadas sin su consentimiento, fueron difundidas por una revista francesa, lo que desató una fuerte controversia internacional sobre la invasión a la privacidad de figuras públicas.
La reacción del palacio fue inmediata y calificaron la publicación como una violación de la intimidad de la pareja. William, particularmente, se mostró molesto por el incidente, ya que le recordaba al acoso mediático que vivió su mamá, la princesa Diana.
El caso llegó a instancias legales y la pareja emprendió acciones contra los responsables, marcando un precedente importante en la protección de la privacidad dentro de la familia real.
Los rumores de infidelidad con Rose Hanbury
Otro momento complicado llegó cuando en 2019 comenzaron a circular los rumores de que William habría engañado a Middleton con la modelo Rose Hanbury, quien era cercana a la princesa de Gales, además de vecina de la pareja al momento.
El medio estadounidense In Touch inició con las especulaciones donde se informaba que Kate habría confrontado a su esposo sobre la situación y él se lo tomó a la ligera, asegurando que no había pasado nada.
También se especula que, tras los rumores, Kate pidió que Hanbury fuera apartada de su círculo cercano de forma gradual. Aunque nunca se confirmó nada de esto, lo cierto es que desde entonces la ahora marquesa de Cholmondeley no ha sido vista cerca de ellos nuevamente.
Cuando el tema resurgió en 2024, Hanbury negó categóricamente las acusaciones a través de sus abogados en Business Insider, afirmando que “los rumores son completamente falsos”.
La supuesta rivalidad por el rugby
En medio de la atención constante que rodea a la pareja, incluso su afición al rugby llegó a generar rumores de una supuesta rivalidad entre ellos. Todo surgió porque Kate es patrona de la Rugby Football Union de Inglaterra, mientras que William apoya a la Welsh Rugby Union de Gales.
Durante partidos del Six Nations Championship, ambos han sido vistos apoyando a sus respectivos equipos, lo que desató comentarios en redes sobre una posible “competencia” dentro de la relación. Sin embargo, lejos de tratarse de un conflicto real, todo apunta a una dinámica amistosa que la propia pareja ha tomado con humor, convirtiéndolo en uno de los contrastes más ligeros frente a los momentos más complejos que han enfrentado.
El diagnóstico de cáncer de Kate
Uno de los retos más duros que han enfrentado como pareja fue el diagnóstico de cáncer de Kate. Aunque no se reveló el tipo, la princesa explicó que fue detectado tras una cirugía abdominal.
La noticia coincidió con el diagnóstico del Rey Carlos III, lo que intensificó la presión sobre la familia. Durante ese periodo, William asumió un papel clave como apoyo para su esposa.
Antes del anuncio oficial, la ausencia de Kate generó una fuerte especulación mediática, aumentando la tensión para la pareja. En marzo de 2024, Middleton confirmó su enfermedad y su comienzo de quimioterapias. Meses después, reapareció públicamente en el desfile Trooping the Colour, confirmando que seguía con su tratamiento.
En septiembre anunció que había concluido con las quimioterapias y, en 2025, confirmó que finalmente estaba en remisión.
A lo largo de estos 15 años, la pareja ha demostrado que, pese a la presión mediática y los desafíos personales, su relación ha logrado mantenerse firme frente a la adversidad.