La reina Máxima de Holanda hace historia como la primera monarca en dar el banderazo al WorldPride

La reina Máxima de Holanda marcó un precedente en la historia de las monarquías europeas al convertirse en la primera soberana reinante en inaugurar oficialmente el WorldPride, el mayor encuentro internacional de la comunidad LGBTQ+.
La ceremonia se celebró este 25 de julio en el Vondelpark de Amsterdam, ciudad que alberga por primera vez este evento mundial, coincidiendo con el 25 aniversario de la legalización del matrimonio igualitario en el país, una decisión que convirtió a Países Bajos en la primera nación del mundo en reconocer este derecho en 2001.
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Máxima de Holanda da el banderazo de salida al WorldPride: un momento histórico para la monarquía
La presencia de Máxima en el WorldPride fue más allá del protocolo. La Casa Real confirmó desde principios de julio que la reina encabezaría la ceremonia inaugural, una decisión considerada inédita dentro de las monarquías contemporáneas por el respaldo institucional que representa hacia la diversidad y los derechos humanos.
Durante su intervención, la reina defendió el derecho de todas las personas a vivir con autenticidad.
"¿Poder ser uno mismo, amar a quien quieras. No es eso lo normal?", preguntó al público antes de responder que, desafortunadamente, "eso no es algo que se dé por sentado".
También pidió a los asistentes: "Sosténganse los unos a los otros, apóyense mutuamente y disfruten".
Máxima calificó la inauguración como "un momento histórico" y destacó que el WorldPride pone la atención internacional sobre la visibilidad, la emancipación y los derechos de la comunidad LGBTQ+, un mensaje alineado con la política de inclusión que los Países Bajos han impulsado durante décadas.
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¿Qué es el WorldPride y por qué Amsterdam es la sede en 2026?
El WorldPride es un evento internacional organizado bajo el respaldo de InterPride que cambia de sede en cada edición y reúne marchas, actividades culturales, conferencias sobre derechos humanos, encuentros comunitarios y celebraciones enfocadas en la igualdad y la diversidad.
La edición de 2025 se realizó en Washington D. C. y en 2026 llegó por primera vez a Amsterdam. Las actividades comienzan este 25 de julio y concluirán el 8 de agosto.
El programa incluye la tradicional Pride Walk, el famoso desfile de embarcaciones por los canales de Ámsterdam (Canal Parade), conciertos, festivales culturales, el WorldPride Village y una Conferencia Internacional de Derechos Humanos con representantes de organismos internacionales, gobiernos y organizaciones civiles.
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Holanda reafirma su liderazgo en derechos LGBTQ+
La elección de Amsterdam como sede del WorldPride 2026 tiene un fuerte significado simbólico en la historia de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el mundo.
En 2001, Países Bajos se convirtió en el primer país del mundo en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, un cambio legislativo que transformó la conversación internacional sobre igualdad de derechos y que hoy cumple 25 años.
La participación de la reina Máxima también refleja una relación constante entre la Casa Real neerlandesa y la comunidad LGBTQ+.
A lo largo de los últimos años, tanto ella como el rey Guillermo Alejandro han respaldado iniciativas públicas relacionadas con la inclusión, la lucha contra la discriminación y la promoción de los derechos humanos.
Aunque las celebraciones ocurren en un ambiente festivo, las autoridades neerlandesas también han advertido sobre actos recientes de vandalismo contra símbolos del orgullo en distintos municipios, un contexto que la reina aprovechó para recordar que la igualdad y el derecho a vivir libremente siguen siendo causas que requieren atención permanente.