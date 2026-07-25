La reina Máxima de Holanda hace historia como la primera monarca en dar el banderazo al WorldPride

Máxima de Holanda da el banderazo de salida al WorldPride: un momento histórico para la monarquía

La presencia de Máxima en el WorldPride fue más allá del protocolo. La Casa Real confirmó desde principios de julio que la reina encabezaría la ceremonia inaugural, una decisión considerada inédita dentro de las monarquías contemporáneas por el respaldo institucional que representa hacia la diversidad y los derechos humanos.

Durante su intervención, la reina defendió el derecho de todas las personas a vivir con autenticidad.

La reina Máxima de Holanda da el banderazo de salida al WorldPride en Amsterdam (Patrick van Katwijk/WireImage)

"¿Poder ser uno mismo, amar a quien quieras. No es eso lo normal?", preguntó al público antes de responder que, desafortunadamente, "eso no es algo que se dé por sentado".

También pidió a los asistentes: "Sosténganse los unos a los otros, apóyense mutuamente y disfruten".

Máxima calificó la inauguración como "un momento histórico" y destacó que el WorldPride pone la atención internacional sobre la visibilidad, la emancipación y los derechos de la comunidad LGBTQ+, un mensaje alineado con la política de inclusión que los Países Bajos han impulsado durante décadas.