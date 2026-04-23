Natasha Archer, ex asistente de Kate Middleton, destapa los retos de trabajar con la royal

¿Quién es Natasha Archer?

Conocida también como ‘Tash’, la especialista en imagen de 37 años comenzó a trabajar como asistente de los príncipes de Gales en 2010 y, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en su principal asesora de estilo, encargándose de seleccionar vestuarios para compromisos oficiales y giras internacionales.

Su conocimiento en moda contribuyó a consolidar a Middleton como un ícono de la moda y ayudó a crear el llamado Kate effect (efecto Kate), fenómeno en el que las prendas que usa la princesa de Gales se agotan casi de inmediato después de sus apariciones con ellas.

El estilo de Kate Middleton ha sido muy reconocido gracias al trabajo de Natasha Archer. (Getty Images)

La asesora de moda acompañó a Middleton durante 15 años donde no solo construyó su reconocido estilo y la acompañó por incontables eventos alrededor del mundo; balanceando maletas, bolsas y atuendos; sino que también se convirtió en una amiga cercana, ya que ha estado para ella en momentos clave como el nacimiento de sus hijos o durante su hospitalización en 2024.

La figura de Archer fue tan importante en la familia real que incluso se volvió miembro de la Real Orden Victoriana en 2019, después de que la reina Isabel II la incluyera en su lista de honores de Año Nuevo por su destacado servicio. En 2022, también obtuvo una promoción de su puesto, convirtiéndose en asistente personal ejecutiva senior de los príncipes de Gales.

Natasha Archer fungió un papel muy importante en la imagen de Kate Middleton. (Getty Images)

¿Qué dijo Natasha Archer de trabajar con Kate Middleton?

En una entrevista con The Telegraph, Archer habló sobre su experiencia trabajando en la familia real, y confesó que en ocasiones era desalentador que su trabajo fuera reducido únicamente al título de “estilista”.

“A menudo me llaman estilista y es bastante frustrante. Mi puesto anterior y los servicios que ofrezco ahora con mi consultoría conllevan muchas otras responsabilidades”, comentó. “No soy una estilista tradicional; me encargo de todo, incluso del apoyo administrativo. Siento que es un talento único que puedo aportar a personas específicas”.

Natasha Archer trabajó por 15 años como asistente personal y estilista de Kate Middleton. (Pool/Getty Images)

Aun así, la experta en moda muestra un profundo aprecio por esa etapa, describiéndola como un periodo de crecimiento tanto profesional como personal, además de un “privilegio extraordinario” que recuerda con cariño.

“Allí hice amistades increíbles y recuerdo esos momentos con gran afecto. Me siento muy agradecida por haber tenido esa oportunidad. Aprendí muchísimo de las personas para las que trabajaba”, señaló. “Se trata de planificar, de estar preparado, de ofrecer un apoyo incondicional a quienes te rodean y mi trabajo sin duda ha evolucionado, pero mis estándares siguen siendo los mismos".