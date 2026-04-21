Asó celebraron el príncipe William y Kate Middleton el cumpleaños 100 de la reina Isabel

El príncipe William y Kate Middleton publican fotografías recordando a Isabel II

A través de la cuenta oficial de Instagram del príncipe y la princesa de Gales, William y Kate compartieron una serie de fotografías en honor al que hubiera sido el cumpleaños número 100 de la ex reina Isabel II.

El príncipe William y Kate Middleton dedicaron una publicación de Instagram a Isabel II. (Instagram - @princeandprincessofwales)

“Recordando a Su Majestad la Reina Isabel II en el centenario de su nacimiento. Inspirando a generaciones a través de una vida de deber”, con este mensaje acompañaron su publicación los príncipes de Gales.

En una de las fotografías se puede ver a la ex reina con Kate y sus bisnietos. (Instagram - @princeandprincessofwales)

En las fotografías se puede ver a la Reina Isabel II en su juventud, en una fotografía junto Kate y William, en el balcón central del Palacio de Buckingham con William e incluso con sus bisnietos, hijos de Kate y William. La última fotografía es la más especial ya que se le puede ver con el rey Carlos III, el príncipe William y el príncipe George, los sucesores al trono.