Asó celebraron el príncipe William y Kate Middleton el cumpleaños 100 de la reina Isabel

El 21 de abril de 1926 nació la fallecida reina Isabel, hoy, 100 años después, se realizaron las celebraciones por el centenario de su nacimiento.
Además de los festejos que realizó la familia real, como la construcción de un monumento y una cena en su honor, Kate Middleton y el Príncipe William festejaron a su propia manera al tener guiños hacia la fallecida Isabel II.
Publicidad
El príncipe William y Kate Middleton publican fotografías recordando a Isabel II
A través de la cuenta oficial de Instagram del príncipe y la princesa de Gales, William y Kate compartieron una serie de fotografías en honor al que hubiera sido el cumpleaños número 100 de la ex reina Isabel II.
“Recordando a Su Majestad la Reina Isabel II en el centenario de su nacimiento. Inspirando a generaciones a través de una vida de deber”, con este mensaje acompañaron su publicación los príncipes de Gales.
En las fotografías se puede ver a la Reina Isabel II en su juventud, en una fotografía junto Kate y William, en el balcón central del Palacio de Buckingham con William e incluso con sus bisnietos, hijos de Kate y William. La última fotografía es la más especial ya que se le puede ver con el rey Carlos III, el príncipe William y el príncipe George, los sucesores al trono.
Publicidad
Kate Middleton usó un collar que perteneció a Isabel II
Como parte de los festejos para celebrar 100 años desde el nacimiento de Isabel II, se realizó una recepción en el Palacio de Buckingham donde se celebraron a aquellos ciudadanos británicos que también cumplieron un centenario de vida.
A dicho evento asistieron el príncipe William y Kate Middleton, quien usó un especial detalle para hacer referencia a la ex reina Isabel II. La princesa de Gales usó un vestido morado que acompañó con un collar de perlas de tres hileras que de acuerdo con el medio Tatler, perteneció a la reina.
Además, este collar es el que utilizó Isabel II en su último retrato oficial, lo que lo hace aún más especial. Junto a Kate y a William, otros asistentes fueron el rey Carlos y la reina Camila, la princesa Ana, los duques de Edimburgo, entre otros.
Publicidad
Otros festejos por la celebración del cumpleaños 100 de Isabel II
Como parte de los festejos de la celebración por el centenario de vida de la ex reina Isabel II se inauguró una exposición de ropa que utilizó la reina Isabel IIa lo largo de su vida, desde prendas que vistió en su niñez, hasta vestidos que usó en momento históricos como su boda o coronación.
También se abrirá al público el jardín Queen Elizabeth II Garden que se encontrará dentro del Regent's Park en Londres. Las celebraciones también incluyeron la recepción a la que asistieron William y Kate.
Como mostraron en su publicación de Instagram, el príncipe William y Kate Middleton tuvieron una cercana relación con Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre de 2022 y este 21 de abril cumpliría 100 años.