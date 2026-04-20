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Realeza

¿Celos? La inesperada reacción de Meghan Markle ante gesto de una fan con Harry

Mientras Meghan Markle y el príncipe Prince Harry visitaban un hospital en Melbourne, un fan captó en video la reacción de la duquesa ante el contacto de una desconocida con su esposo.
lun 20 abril 2026 09:55 AM
Meghan Markle y Harry
Meghan Markle y Harry (Getty Images)

Hace unos días, Meghan Markle y el príncipe Prince Harry visitaron Australia para cumplir algunos compromisos filantrópicos, actividades con veteranos de guerra (incluyendo Invictus Games ) y reuniones empresariales privadas. Su viaje incluyó la ciudad de Melbourne, donde realizaron una parada en el Royal Children’s Hospital.

Durante su recorrido, fueron recibidos en el hospital como parte de una agenda enfocada en causas sociales. Sin embargo, la visita también tuvo una fuerte carga simbólica, ya que la pareja estuvo en el mismo lugar que visitaron la princesa Diana y el entonces príncipe Carlos hace más de 40 años, un hecho que ha sido ampliamente recordado dentro de la historia de la familia real británica.

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Meghan Markle reacciona incómoda tras un gesto hacia Harry

Durante su visita, Meghan Markle y el príncipe Prince Harry convivieron con pacientes, familias y personal médico, reafirmando su interés en iniciativas enfocadas en la salud infantil y el bienestar comunitario.

Sin embargo, un detalle durante el recorrido llamó la atención en redes sociales: usuarios señalaron una posible incomodidad en la Duquesa Sussex en un momento de la visita.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en el que el Prince Harry es tocado por la espalda por una mujer para llamar su atención y señalarle algo durante el evento público. El gesto habría llamado la atención de Meghan, quien fue captada con una expresión seria y evidente disgusto, lo que algunos usuarios interpretaron como incomodidad ante la cercanía de la mujer con su esposo.

Meghan Markle y el príncipe Prince Harry
Meghan Markle y el príncipe Prince Harry (Getty Images)

Lejos de ese momento, la pareja se mostró cercana y sonriente durante su visita al hospital donde fueron recibidos por cientos de pacientes, sus familias y personal médico, quienes hicieron fila, se reunieron en los balcones y observaron desde las ventanas de las oficinas, mientras que ellos se detuvieron a platicar con la gente, posando para selfies y agachándose para hablar con los niños en sillas de ruedas.

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Harry y Meghan concluyen su gira por Australia

El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron a casa después de una intensa gira de cuatro días en Australia. Durante su estancia en las principales ciudades del país, la pareja se enfocó en promover la salud mental y la labor de los veteranos.

Meghan Markle y el príncipe Prince Harry
Meghan Markle y el príncipe Prince Harry regresan a California (Instagram)

Sin embargo, el momento más dulce llegó al aterrizar en California: sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, los esperaban con una sorpresa muy especial.

Este domingo, la duquesa de Sussex publicó en Instagram un vídeo de su llegada a Montecito y en las imágenes se observa una pancarta de bienvenida en la puerta de su casa. También publicó un vídeo en el que mostró un montón de recuerdos y dulces australianos para sus hijos, varios libros ilustrados y para colorear, así como algunas tarjetas escritas a mano.

Meghan Markle y el príncipe Prince Harry regresan
Meghan Markle y el príncipe Prince Harry regresan a California (Instagram)

Desde el martes 14 de abril, Harry y Meghan estuvieron recorriendo Australia en un viaje en el participaron en reuniones privadas y proyectos benéficos. Estuvieron en las ciudades de Sídney, Canberra y Melbourne, con un objetivo de apoyar a los veteranos y sus familias, y darle visibilidad a temas de salud mental y superación personal.

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Meghan Markle Príncipe Harry

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abril 2026

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