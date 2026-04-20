¿Celos? La inesperada reacción de Meghan Markle ante gesto de una fan con Harry

Meghan Markle reacciona incómoda tras un gesto hacia Harry

Durante su visita, Meghan Markle y el príncipe Prince Harry convivieron con pacientes, familias y personal médico, reafirmando su interés en iniciativas enfocadas en la salud infantil y el bienestar comunitario.

Sin embargo, un detalle durante el recorrido llamó la atención en redes sociales: usuarios señalaron una posible incomodidad en la Duquesa Sussex en un momento de la visita.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en el que el Prince Harry es tocado por la espalda por una mujer para llamar su atención y señalarle algo durante el evento público. El gesto habría llamado la atención de Meghan, quien fue captada con una expresión seria y evidente disgusto, lo que algunos usuarios interpretaron como incomodidad ante la cercanía de la mujer con su esposo.

Meghan Markle y el príncipe Prince Harry (Getty Images)

Lejos de ese momento, la pareja se mostró cercana y sonriente durante su visita al hospital donde fueron recibidos por cientos de pacientes, sus familias y personal médico, quienes hicieron fila, se reunieron en los balcones y observaron desde las ventanas de las oficinas, mientras que ellos se detuvieron a platicar con la gente, posando para selfies y agachándose para hablar con los niños en sillas de ruedas.