Revelan cartas inéditas de la princesa Diana donde habla del consumo de antidepresivos y su salud emocional

Las cartas forman parte de una colección de objetos personales del actor británico que serán subastados por la casa Bonhams entre el 15 y el 25 de junio. Además de reflejar la cercana amistad entre ambos, los escritos ofrecen una mirada poco habitual a la vida privada de Diana, quien durante años habló abiertamente de los desafíos emocionales que enfrentó dentro de la familia real británica.

En la carta, enviada tras un almuerzo organizado por Stamp, Diana agradece al actor el apoyo que le brindó en un momento complicado de su vida. La princesa escribió: “No mucha gente se tomaría el tiempo y la molestia de profundizar en una situación tan compleja… ¡Tres hurras por el Prozac, no la variedad americana, me apresuro a añadir!”.

Aseguran que la princesa Diana preparaba al príncipe Harry para ser rey en vez de William (Princess Diana Archive)

La correspondencia cobra especial relevancia porque coincide con una etapa difícil para Diana. En aquellos años atravesaba una profunda crisis matrimonial con el entonces príncipe Carlos y lidiaba con una intensa presión mediática.

Más tarde, en su histórica entrevista con la BBC en 1995, reconoció públicamente haber sufrido depresión, ansiedad y trastornos alimenticios, contribuyendo a abrir la conversación sobre la salud mental mucho antes de que el tema ocupara un lugar central en el debate público.

Martin Bashir entrevistó en 1995 a la Princesa Diana en el Palacio de Kensington para el programa de televisión 'Panorama' de la BBC. (Getty Images)

La carta que menciona el Prozac tiene un valor estimado de entre 2 mil y 2 mil 600 dólares, aunque especialistas consideran que podría superar ampliamente esa cifra debido al interés que siguen despertando los objetos relacionados con Diana.