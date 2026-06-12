Una serie de cartas de la princesa Diana al actor Terence Stamp saldrá a subasta en Londres. En ellas, la princesa menciona el uso del antidepresivo Prozac, habla de salud mental y muestra su característico sentido del humor.
Revelan cartas inéditas de la princesa Diana donde habla del consumo de antidepresivos y su salud emocional
Las cartas forman parte de una colección de objetos personales del actor británico que serán subastados por la casa Bonhams entre el 15 y el 25 de junio. Además de reflejar la cercana amistad entre ambos, los escritos ofrecen una mirada poco habitual a la vida privada de Diana, quien durante años habló abiertamente de los desafíos emocionales que enfrentó dentro de la familia real británica.
En la carta, enviada tras un almuerzo organizado por Stamp, Diana agradece al actor el apoyo que le brindó en un momento complicado de su vida. La princesa escribió: “No mucha gente se tomaría el tiempo y la molestia de profundizar en una situación tan compleja… ¡Tres hurras por el Prozac, no la variedad americana, me apresuro a añadir!”.
La correspondencia cobra especial relevancia porque coincide con una etapa difícil para Diana. En aquellos años atravesaba una profunda crisis matrimonial con el entonces príncipe Carlos y lidiaba con una intensa presión mediática.
Más tarde, en su histórica entrevista con la BBC en 1995, reconoció públicamente haber sufrido depresión, ansiedad y trastornos alimenticios, contribuyendo a abrir la conversación sobre la salud mental mucho antes de que el tema ocupara un lugar central en el debate público.
La carta que menciona el Prozac tiene un valor estimado de entre 2 mil y 2 mil 600 dólares, aunque especialistas consideran que podría superar ampliamente esa cifra debido al interés que siguen despertando los objetos relacionados con Diana.
La amistad entre Diana y Terence Stamp
La relación entre la princesa Diana y Terence Stamp surgió gracias al marchante de arte Oliver Hoare y derivó en una amistad cercana. Las cartas que integran la subasta muestran una faceta mucho más relajada y espontánea de la princesa.
En una nota enviada semanas después, Diana volvió a bromear sobre los antidepresivos al escribir: “¡Todavía no tengo síntomas de abstinencia de Prozac!”. Otras piezas revelan un sentido del humor más irreverente del que normalmente se asociaba con la integrante de la realeza.
Entre los documentos destaca una postal ilustrada con la frase “Todos los pechos de Londres”, utilizada por Diana para invitar al actor a almorzar. También aparece una tarjeta humorística con la pregunta “¿Por qué Dios inventó esto?”, acompañada por una imagen de una pareja en la cama. La propia princesa respondió dentro de la tarjeta: “Para que las personas casadas hagan algo al menos dos veces al año”.
Las cartas forman parte de una colección más amplia dedicada a la vida y carrera de Terence Stamp, fallecido en agosto de 2025 a los 87 años. La venta incluirá además guiones originales de las películas de Superman, vestuario utilizado por el actor y objetos personales que recorren más de seis décadas de trayectoria artística.