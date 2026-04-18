Meghan Markle asegura que ya es momento de "invertir en sí misma", tras años de hacerlo con otras mujeres

Meghan Markle en Sídney: así fue el retiro femenino de lujo y el costo que sorprendió al público

El retiro fue promocionado como un “girls’ weekend” de alto nivel, con actividades de relajación y convivencia alrededor de la aparición estelar de Meghan Markle. De acuerdo con la información difundida sobre el evento, el programa incluía gala dinner, espacios de conversación, actividades de bienestar y una sesión en vivo con la duquesa de Sussex.

Meghan Markle (Getty Images)

La opción de entrada general en preventa tenía un precio de AU$2,699, mientras que el paquete VIP Experience subía a AU$3,199. People detalló que ese acceso premium contemplaba beneficios como front-row seats, hospedaje con vista al océano, regalos exclusivos y la oportunidad de tomarse una foto con Meghan.

La cobertura de The Times añadió más detalles sobre el nivel de exclusividad del encuentro. Según ese medio, los organizadores habrían pagado alrededor de £120,000 por la aparición de Meghan y las asistentes con acceso VIP tuvieron incluida una cena de gala con platillos como Hiramasa kingfish tostada, vannella burrata, Riverina Angus beef tenderloin, free range chicken, coconut crumble y mango and passionfruit pavlova.

Más allá de su discurso, lo que más sorprendió a los asistentes fueron los elevados precios del evento y la brevedad de la estancia de Meghan. Con entradas VIP que alcanzaban los 3,199 dólares, las expectativas eran sumamente altas; sin embargo, reportes de la prensa australiana señalaron que la duquesa pasó menos de dos horas con el público antes de retirarse para acompañar a Harry a un partido de rugby.