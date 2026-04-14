"Pareces una modelo": Meghan Markle reacciona a un piropo que recibió durante su visita a Australia

La reacción de Meghan Markle por un cumplido por parecer 'una modelo'

Durante el primer día del viaje de Meghan Markle y el príncipe Harry a Australia, este 14 de abril, la duquesa de Sussex, de 44 años, hizo una parada en solitario en un centro operado por McAuley Community Services for Women, que apoya a mujeres y niños que enfrentan violencia familiar, falta de vivienda y otras dificultades.

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Ahí, Meghan se puso un delantal y sirvió frittata a las personas presentes. En un momento, fue presentada con una mujer llamada Leah, con quien tuvo una divertida conversación.

"Está bien, Leah, ¿qué tanta hambre tenemos?", preguntó la duquesa mientras cortaba la comida, como se ve en un video compartido por Hello! Magazine.

Leah le dijo: "Te ves increíble. Pareces una modelo", a lo que Meghan respondió: "Dios mío, qué amable eres".

Leah continuó: "Tienes hijos y no tienes arrugas. También tienes un brillo muy bonito".

Negando con la cabeza, la duquesa de Sussex contestó: "Eres muy amable."

"Fue un gusto conocerte", dijo Leah antes de tomar su plato, y Meghan respondió en el mismo sentido.

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Meghan Markle es una defensora de la piel natural

En otras ocasiones, Meghan Markle ha hablado sobre aceptar su piel natural, incluidas sus pecas, a pesar de que anteriormente le dijeron que "las pecas no son un signo de belleza".

Durante una entrevista sin maquillaje en un podcast con Jamie Kern Lima el año pasado, Meghan comentó: "Y recuerdo que [no podía ser considerada] para anuncios de belleza o cuidado de la piel porque tenía pecas", y agregó: "Ellos decían: ‘No, no, no, no. Simplemente nunca va a funcionar porque las pecas no son un signo de belleza'", recordó.

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"Escuché que 'No' muchas veces, especialmente porque no encajaba en un molde específico” explicó.

"Y al inicio de mi carrera en audiciones, eras o la chica negra o la chica blanca o la chica latina, todo estaba encasillado".

Durante la visita al refugio como parte de sus actividades en Australia, Meghan Markle también se sentó a la mesa y convivió con las personas mientras comían, comentando: “Aterrizamos aquí esta mañana, así que el jet lag todavía no me ha pegado del todo.”