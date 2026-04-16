Meghan Markle volvió a colocarse en el centro de la conversación global tras asegurar que fue “la persona más acosada del mundo”, una declaración que reaviva el debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de figuras públicas.
Meghan Markle se declara “la persona más acosada del mundo”
Meghan Markle se declara “la persona más acosada del mundo”
Durante una visita a Australia junto al príncipe Harry, la duquesa habló abiertamente sobre el acoso que ha enfrentado durante más de una década, particularmente desde su relación con la familia real británica. Sus palabras surgieron en un encuentro con estudiantes, donde abordó la crudeza del entorno digital y la normalización de la violencia en línea.
“Durante 10 años, he sufrido acoso y ataques a diario”, declaró la actriz de Suits en el evento.
Meghan Markle explicó que el periodo más intenso de ataques coincidió con momentos clave de su vida, como su compromiso, embarazo y salida de la familia real. Según diversos reportes, este contexto estuvo marcado por una presión mediática constante y un escrutinio público sin precedentes.
“Esa industria, esa industria multimillonaria que está completamente arraigada y basada en la crueldad para conseguir clics, eso no va a cambiar”, afirmó.
Meghan también habló sobre el impacto emocional de esta situación, incluyendo episodios de depresión severa, que la llevaron a tomar terapia, lo que ha convertido su experiencia en un caso emblemático sobre los efectos del ciberacoso en figuras públicas.
The Duchess of Sussex said she was 'bullied and attacked' for 10 years on social media during a visit to a mental health charity in Australia.
The Duke and Duchess of Sussex were speaking to young people about the effects of social media pic.twitter.com/rRl8LZsHQu
— Sky News (@SkyNews) April 16, 2026
“Esperé hasta estar literalmente en posición fetal, tirada en el suelo de la cocina, hasta que pensé: 'Vale, quizás esto de la terapia... quizás debería probarla'”, compartió.
Harry confiesa que no quería ser miembro de la realeza tras las muerte de su mamá
Por su parte, el príncipe Harry reforzó su discurso al señalar los riesgos de las redes sociales, destacando iniciativas como la regulación del acceso a plataformas en menores como una vía para proteger la salud mental.
Además, reflexionó sobre su experiencia con el duelo tras la muerte de su mamá, la princesa Diana, en 1997, cuando él tenía 12 años: “Experimentar eso de niño, estando en una pecera bajo constante vigilancia, sí, conlleva sus desafíos. Y sin un propósito, puede destrozarte”, mencionó.
Harry también admitió que se ha sentido "perdido, traicionado o completamente impotente" muchas veces en su vida.
Tras el emotivo discurso, Harry conversó con el líder empresarial australiano y ex político Brendan Nelson y recordó que no quería ser miembro de la realeza después de la muerte de Diana.
“Yo pensaba: ‘No quiero este trabajo. No quiero este puesto; no me gusta cómo va esto’”, dijo Harry.
“Mató a mi madre y yo estaba totalmente en contra, y durante años metí la cabeza bajo la arena”, añadió.