Meghan Markle se declara “la persona más acosada del mundo”

Durante una visita a Australia junto al príncipe Harry, la duquesa habló abiertamente sobre el acoso que ha enfrentado durante más de una década, particularmente desde su relación con la familia real británica. Sus palabras surgieron en un encuentro con estudiantes, donde abordó la crudeza del entorno digital y la normalización de la violencia en línea.

“Durante 10 años, he sufrido acoso y ataques a diario”, declaró la actriz de Suits en el evento.

Meghan Markle explicó que el periodo más intenso de ataques coincidió con momentos clave de su vida, como su compromiso, embarazo y salida de la familia real. Según diversos reportes, este contexto estuvo marcado por una presión mediática constante y un escrutinio público sin precedentes.

Meghan Markle y el príncipe Harry en Australia. (Getty Images)

“Esa industria, esa industria multimillonaria que está completamente arraigada y basada en la crueldad para conseguir clics, eso no va a cambiar”, afirmó.

Meghan también habló sobre el impacto emocional de esta situación, incluyendo episodios de depresión severa, que la llevaron a tomar terapia, lo que ha convertido su experiencia en un caso emblemático sobre los efectos del ciberacoso en figuras públicas.



The Duchess of Sussex said she was 'bullied and attacked' for 10 years on social media during a visit to a mental health charity in Australia. The Duke and Duchess of Sussex were speaking to young people about the effects of social media pic.twitter.com/rRl8LZsHQu — Sky News (@SkyNews) April 16, 2026

“Esperé hasta estar literalmente en posición fetal, tirada en el suelo de la cocina, hasta que pensé: 'Vale, quizás esto de la terapia... quizás debería probarla'”, compartió.