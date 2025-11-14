Así fue la emotiva celebración del cumpleaños 77 del rey Carlos III con pastel en forma de castillo incluido

El rey Carlos III cumple 77 años y así fue su emotiva celebración

La fiesta del cumpleaños 77 de Carlos III tuvo lugar en el histórico castillo de Cyfarthfa, en Gales del Sur, donde el monarca británico estuvo acompañado por su esposa, la reina Camila. El castillo, construido en 1825 y actualmente en restauración, fue elegido por su conexión con la comunidad local.

El rey Carlos III celebró su cumpleaños 77 en Gales del Sur (WPA Pool/Getty Images)

El rey fue recibido con calidez por habitantes del lugar y por distintos representantes relacionados con sus patronazgos, como The King’s Trust o la Royal Osteoporosis Society.

Uno de los momentos más emotivos del festejo fue cuando Carlos III, junto a Camila, cortó un pastel de cumpleaños con forma del castillo. Con lo que los organizadores se aseguraron de que el momento quedara en la memoria del monarca con una imagen del patrimonio histórico de la localidad.

El rey Carlos III celebró su cumpleaños 77 en Gales del Sur (WPA Pool/Getty Images)

Además, durante la mañana visitó un depósito del Metro y Tranvía en Taffs Well, también en Gales, donde cortó la cinta de un nuevo sitio para la red de transporte regional. Mientras posaba junto al tren que iba a entrar en servicio, apareció un letrero en galés deseándole «Penblwydd Hapus» (“Feliz cumpleaños”).