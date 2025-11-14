Así fue la emotiva celebración del cumpleaños 77 del rey Carlos III con pastel en forma de castillo incluido

Este 14 de noviembre, el rey Carlos III cumplió 77 años. Pero lejos de quedarse únicamente en un acto protocolario, el monarca vivió una jornada en la que hubo una mezcla de tradición, compromiso comunitario y simbolismo, en compañía de su esposa, la reina Camila.
El rey Carlos III cumple 77 años y así fue su emotiva celebración
La fiesta del cumpleaños 77 de Carlos III tuvo lugar en el histórico castillo de Cyfarthfa, en Gales del Sur, donde el monarca británico estuvo acompañado por su esposa, la reina Camila. El castillo, construido en 1825 y actualmente en restauración, fue elegido por su conexión con la comunidad local.
El rey fue recibido con calidez por habitantes del lugar y por distintos representantes relacionados con sus patronazgos, como The King’s Trust o la Royal Osteoporosis Society.
Uno de los momentos más emotivos del festejo fue cuando Carlos III, junto a Camila, cortó un pastel de cumpleaños con forma del castillo. Con lo que los organizadores se aseguraron de que el momento quedara en la memoria del monarca con una imagen del patrimonio histórico de la localidad.
Además, durante la mañana visitó un depósito del Metro y Tranvía en Taffs Well, también en Gales, donde cortó la cinta de un nuevo sitio para la red de transporte regional. Mientras posaba junto al tren que iba a entrar en servicio, apareció un letrero en galés deseándole «Penblwydd Hapus» (“Feliz cumpleaños”).
Trooping the Colour: la ‘fiesta de cumpleaños’ oficial del rey Carlos III
Aunque el rey Carlos III nació un 14 de noviembre, el momento público de celebración oficial se reserva para el verano mediante el desfile Trooping the Colour.
Se trata de un desfile militar (el más vistoso del calendario de la Corona británica), que marca de manera oficial la fecha de cumpleaños del soberano de Reino Unido.
Esta tradición viene del siglo XVII y comenzó durante el reinado de Carlos II de Inglaterra (1660-1685) con el ejercicio de “trooping” (mostrar la enseña o color del regimiento ante las tropas).
En 1748, se decidió que el desfile serviría como celebración de cumpleaños oficial del monarca en turno y, a partir de 1760, con Jorge III la costumbre quedó más establecida.
La explicación del por qué se celebra el cumpleaños del monarca británico con un desfile militar en el verano mezcla pragmatismo y protocolo.
Debido a que en el Reino Unido el clima en noviembre no suele ser idóndeo para las actividades al aire libre, se acordó celebrar el “cumpleaños oficial” en una fecha con mejores condiciones meteorológicas.
¿Cómo celebró la reina Isabel II su cumpleaños 77?
La reina Isabel II cumplió 77 años en abril de 2003 y, de acuerdo con reportes periodísticos de aquel año, la madre de Carlos III pasó aquel día “en privado”, montando a caballo en los jardines del castillo de Windsor y acompañada por su familia.
Aquel mediodía, se realizaron salvas de 21 cañonazos en Hyde Park, Londres, y también en Stirling Castle (en Escocia) y Edimburgo.
El palacio de Buckingham quiso mantener la privacidad y discreción de la celebración del cumplaños 77 de Isabel II, por lo que una portavoz declaró únicamente que la reina lo pasó con su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, y otros familiares y amigos.
Ese abril también coincidía con la Semana Santa, por lo que Isabel II asistió a los servicios religiosos en la capilla de St. George, en Windsor.