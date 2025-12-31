El fin de grandes historias de amor: las rupturas de famosos que marcaron 2025

Las rupturas de famosos que marcaron 2025

El espectáculo mexicano e internacional fue testigo de despedidas inesperadas entre parejas como Angélica Vale, Jessica Alba, Nicole Kidman y Mauricio Ochmann cuyas separaciones sorprendieron al público. Aunque muchas de ellas se dieron en buenos términos, no faltaron los rumores, las revelaciones y, en algunos casos, la rápida aparición de nuevos romances que marcaron el cierre y el inicio de nuevos capítulos.

Jessica Alba y Cash Warren anunciaron su separación tras 16 años de matrimonio y tres hijos en común: Honor, Haven y Hayes. Fue la propia actriz quien confirmó la noticia el 16 de enero a través de Instagram, donde describió el momento como el inicio de un “nuevo capítulo”. En febrero, Alba presentó oficialmente la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables, estableciendo como fecha de separación el 27 de diciembre de 2024. La ruptura se dio en términos cordiales y sin reportes de infidelidad. Meses después, la actriz hizo pública su relación con el actor Danny Ramírez, con quien fue vista en varias apariciones y publicaciones en redes sociales.

Lily Allen y David Harbour pusieron fin a su matrimonio de cuatro años. La separación se confirmó en febrero, aunque desde diciembre de 2024 circulaban rumores sobre un distanciamiento. En octubre, Allen lanzó el álbum West End Girl, cuyas letras aluden a una posible infidelidad por parte de Harbour dentro de un matrimonio abierto, con referencias a una misteriosa “Madeline”. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, el contenido del disco alimentó la especulación pública sobre los motivos de la ruptura.

Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su relación de nueve años, durante los cuales estuvieron comprometidos desde 2019 y tuvieron a su hija, Daisy Dove. De acuerdo con fuentes cercanas, la ruptura se concretó en junio y fue resultado de tensiones acumuladas y agendas laborales incompatibles. La separación se dio en buenos términos. Meses después, Perry inició una nueva relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, la cual se confirmó públicamente en diciembre tras la publicación de fotografías juntos en Instagram.

Por su parte, Dakota Johnson y Chris Martin cerraron definitivamente su historia de amor tras ocho años de relación intermitente. Según trascendió, la decisión se debió a diferencias en prioridades y estilos de vida, además del deseo de la actriz de convertirse en madre, un punto en el que no lograron coincidir.

Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio tras 19 años juntos y dos hijas en común, Sunday Rose y Faith Margaret. La actriz presentó la solicitud de divorcio el pasado 30 de septiembre, citando diferencias irreconciliables derivadas de agendas laborales que los llevaron a llevar vidas cada vez más separadas. La ruptura se dio en buenos términos y, hasta ahora, ninguno ha sido vinculado sentimentalmente con otra persona.

Tim Burton y Monica Bellucci anunciaron su separación el 19 de septiembre, luego de dos años de relación. A través de un comunicado conjunto, ambos informaron que la decisión se tomó desde el respeto y el cariño mutuo. La pareja no tuvo hijos en común y su ruptura transcurrió sin polémicas ni conflictos públicos.