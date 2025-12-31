El fin de grandes historias de amor: las rupturas de famosos que marcaron 2025

2025 fue un año de grandes cambios en el amor dentro del mundo del espectáculo. Con discreción, madurez y, en muchos casos, respeto mutuo, varias parejas emblemáticas decidieron tomar caminos separados.
Matrimonios de larga duración, compromisos sólidos y relaciones muy mediáticas llegaron a su fin, ya fuera por agendas incompatibles, transformaciones personales o nuevas etapas de vida.
Las rupturas de famosos que marcaron 2025
El espectáculo mexicano e internacional fue testigo de despedidas inesperadas entre parejas como Angélica Vale, Jessica Alba, Nicole Kidman y Mauricio Ochmann cuyas separaciones sorprendieron al público. Aunque muchas de ellas se dieron en buenos términos, no faltaron los rumores, las revelaciones y, en algunos casos, la rápida aparición de nuevos romances que marcaron el cierre y el inicio de nuevos capítulos.
Jessica Alba y Cash Warrenanunciaron su separación tras 16 años de matrimonio y tres hijos en común: Honor, Haven y Hayes. Fue la propia actriz quien confirmó la noticia el 16 de enero a través de Instagram, donde describió el momento como el inicio de un “nuevo capítulo”. En febrero, Alba presentó oficialmente la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables, estableciendo como fecha de separación el 27 de diciembre de 2024. La ruptura se dio en términos cordiales y sin reportes de infidelidad. Meses después, la actriz hizo pública su relación con el actor Danny Ramírez, con quien fue vista en varias apariciones y publicaciones en redes sociales.
Lily Allen y David Harbour pusieron fin a su matrimonio de cuatro años. La separación se confirmó en febrero, aunque desde diciembre de 2024 circulaban rumores sobre un distanciamiento. En octubre, Allen lanzó el álbum West End Girl, cuyas letras aluden a una posible infidelidad por parte de Harbour dentro de un matrimonio abierto, con referencias a una misteriosa “Madeline”. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, el contenido del disco alimentó la especulación pública sobre los motivos de la ruptura.
Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su relación de nueve años, durante los cuales estuvieron comprometidos desde 2019 y tuvieron a su hija, Daisy Dove. De acuerdo con fuentes cercanas, la ruptura se concretó en junio y fue resultado de tensiones acumuladas y agendas laborales incompatibles. La separación se dio en buenos términos. Meses después, Perry inició una nueva relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, la cual se confirmó públicamente en diciembre tras la publicación de fotografías juntos en Instagram.
Por su parte, Dakota Johnson y Chris Martin cerraron definitivamente su historia de amor tras ocho años de relación intermitente. Según trascendió, la decisión se debió a diferencias en prioridades y estilos de vida, además del deseo de la actriz de convertirse en madre, un punto en el que no lograron coincidir.
Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su matrimonio tras 19 años juntos y dos hijas en común, Sunday Rose y Faith Margaret. La actriz presentó la solicitud de divorcio el pasado 30 de septiembre, citando diferencias irreconciliables derivadas de agendas laborales que los llevaron a llevar vidas cada vez más separadas. La ruptura se dio en buenos términos y, hasta ahora, ninguno ha sido vinculado sentimentalmente con otra persona.
Tim Burton y Monica Bellucci anunciaron su separación el 19 de septiembre, luego de dos años de relación. A través de un comunicado conjunto, ambos informaron que la decisión se tomó desde el respeto y el cariño mutuo. La pareja no tuvo hijos en común y su ruptura transcurrió sin polémicas ni conflictos públicos.
Angélica Vale y Otto Padróncomenzaron los trámites de divorcio luego de 14 años de matrimonio y dos hijos en común. Aunque la pareja estaba separada desde abril, fue Padrón quien presentó la demanda el pasado 4 de noviembre por diferencias irreconciliables. La actriz reconoció que la noticia la tomó por sorpresa, pero subrayó que entre ambos prevalece el respeto. En torno a la ruptura surgieron rumores de una posible infidelidad, aunque estos no han sido confirmados.
Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal también pusieron fin a su relación tras apenas tres meses de romance. Durante ese tiempo compartieron públicamente constantes muestras de cariño, pero decidieron separarse sin revelar los motivos. Ambos dejaron en claro que no hubo terceras personas involucradas en la decisión.
Mauricio Ochmann y Lorena González terminaron su relación después de más de un año juntos. El actor confirmó la ruptura el pasado 3 de noviembre y explicó que ocurrió meses atrás, en los mejores términos. Aseguró que no hubo conflictos de por medio ni nuevas parejas, cerrando el capítulo de manera discreta y cordial.
Alejandro Sanz y Candela Márquez pusieron fin a su relación de un año y medio, según reportaron medios españoles. No obstante, personas cercanas a la expareja aseguran que la ruptura no sería definitiva, ya que ambos continúan muy unidos emocionalmente, lo que ha alimentado rumores sobre una posible reconciliación.
Mel Gibson y Rosalind Rossconfirmaron su separación tras nueve años juntos, aunque revelaron que el distanciamiento ocurrió de manera privada hace aproximadamente un año. A pesar del fin de su relación, ambos dejaron claro que mantendrán una relación cordial y priorizarán la coparentalidad de su hijo Lars, de 8 años.