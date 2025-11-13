Esposa del primo de Carlos III revela que la vida dentro de la familia real británica es “un total infierno”

Sophie Winkleman, quien es esposa de Lord Frederick Windsor desde 2009, aseguró en entrevista con The Times, que mientras más conoce a los miembros senior de la familia real, más entiende que sus vidas “son un total infierno”.

En su reflexión, añadió que “ese nivel de fama no solicitada es una forma de tortura”, pues la exposición permanente, incluso desde el nacimiento, los deja sin privacidad y en una constante lucha por saber en quién pueden confiar.

La actriz Sophie Winkleman es esposa de Lord Frederick Windsor. (Karwai Tang/WireImage)

La actriz‑royal, conocida por su participación en series como Peep Show y Two and a Half Men, reconoce que aunque entendió los privilegios de formar parte de los Windsor, el otro lado de la moneda es mucho más duro de lo que se imagina.

“Tener ese foco cegador en tu cara desde que naces… sin saber muy bien quién es de fiar, si alguien va a traicionarte, con gente escribiendo mentiras sobre ti todo el tiempo, es simplemente brutal”.

Lady Frederick Windsor y el príncipe William (Max Mumby/Indigo/Getty Images)

Winkleman también hizo hincapié en que los miembros de la monarquía no eligieron esa vida, al contrario de otros que persiguen la fama: “Ninguno de ellos participó en un ‘Pop Idol’ ni en nada parecido para hacerse famoso”, dijo.

Sin abandonar el reconocimiento hacia la labor filantrópica de la corona, Lady Frederick señaló que el trabajo benéfico de los Windsor “es innegable”, pero advirtió que el costo emocional de la vida pública puede resultar insostenible para muchas personas.