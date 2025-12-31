David Beckham desaira a su hijo Brooklyn en su emotivo mensaje de Año Nuevo

David Beckham desaira a Brooklyn en su mensaje de Año Nuevo

David Beckham cerró el 2025 compartiendo un emotivo recuento de los momentos más significativos del año en sus redes sociales; sin embargo, una ausencia no pasó desapercibida. En la publicación previa al Año Nuevo, en la que el exfutbolista reunió recuerdos familiares y profesionales, no apareció su hijo mayor, Brooklyn, lo que de inmediato reavivó las versiones sobre que la tensión dentro de la familia Beckham continúa.

Victoria y David Beckham (Instagram)

El empresario de 50 años compartió un carrusel de 20 imágenes en el que incluyó a su esposa, Victoria Beckham, y a sus otros tres hijos: Romeo, de 23 años; Cruz, de 20; y Harper, de 14, al tiempo que recordó algunos de los momentos que aseguró “nunca olvidará” de este año.

Familia Beckham (Intagram)

La publicación abrió con una imagen de David y Victoria sonriéndose mutuamente, seguida de una fotografía familiar en la que llamó la atención la ausencia de Brooklyn.}

"Me siento muy afortunado de haber tenido el año que he tenido en 2025 lleno de momentos que nunca olvidaré desde mis 50 años hasta mi título de caballero (todavía me pellizco) y luego terminar ganando la MLS como propietario", escribió en la publicación.

David Beckham y Tom Cruise (Instagram)

“Estoy muy agradecido con mi increíble esposa, mis maravillosos hijos, mis amigos y el equipo con el que trabajo a diario. Nada habría sido posible sin ustedes... Pero como diría Sir Alex Ferguson: "¡A lo que sigue!", continuó. “Gracias por los recuerdos increíbles que siempre recordaré del 2025”. Un mensaje que Victoria no tardó en comentar: “Estamos muy orgullosos de ti. Todos te amamos mucho”.