“Da risa leerlos”: Claudia Sheibaum responde a insinuaciones de Elon Musk y considera tomar acciones legales contra él

Claudia Sheinbaum responde a insinuaciones de Elon Musk (Galo Cañas Rodríguez)

Elon Musk insinúa vínculo de Claudia Sheinbaum con el narco

El señalamiento en contra de Claudia Sheinbaum hecho por Elon Musk se dio a través de la red social X —propiedad del propio Musk— el 23 de febrero durante un intercambio con usuarios estadounidenses que discutían la política de seguridad en México tras la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

A través de X, Elon Musk insinuó vínculos de Sheinbaun con el crimen organizado (Samuel Corum)

En ese contexto, Musk escribió “Solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un plan de mejora del rendimiento…”.

La publicación, que se viralizó en cuestión de minutos y ha tenido un alcance de dos millones de vistas, no aportó pruebas ni fuentes.

She’s just saying what her cartel bosses tell her to say. Let’s just say that their punishment for disobedience is a little worse than a “performance improvement plan” … — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2026

Medios nacionales retomaron la declaración y subrayaron la falta de evidencia y el peso simbólico de que proviniera de uno de los empresarios más influyentes del mundo, propietario además de SpaceX y contratista clave del gobierno estadounidense.