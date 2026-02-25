“Da risa leerlos”: Claudia Sheibaum responde a insinuaciones de Elon Musk y considera tomar acciones legales contra él

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de manera serena pero contundente las insinuaciones lanzadas por Elon Musk a través de su plataforma X, donde planteó posibles vínculos entre la mandataria mexicana con el crimen organizado.
“Da hasta risa leerlos… a los comentaócratas”, dijo Sheinbaum al respecto durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional y aseguró que considera tomar acciones legales en contra del empresario estadounidense de origen sudafricano.
Elon Musk insinúa vínculo de Claudia Sheinbaum con el narco
El señalamiento en contra de Claudia Sheinbaum hecho por Elon Musk se dio a través de la red social X —propiedad del propio Musk— el 23 de febrero durante un intercambio con usuarios estadounidenses que discutían la política de seguridad en México tras la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En ese contexto, Musk escribió “Solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un plan de mejora del rendimiento…”.
La publicación, que se viralizó en cuestión de minutos y ha tenido un alcance de dos millones de vistas, no aportó pruebas ni fuentes.
She’s just saying what her cartel bosses tell her to say. Let’s just say that their punishment for disobedience is a little worse than a “performance improvement plan” …
Medios nacionales retomaron la declaración y subrayaron la falta de evidencia y el peso simbólico de que proviniera de uno de los empresarios más influyentes del mundo, propietario además de SpaceX y contratista clave del gobierno estadounidense.
La respuesta de Claudia Sheinbaum a las insinuaciones de Elon Musk
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina y calificó las declaraciones de Elon Musk como “irresponsables y carentes de sustento” y anunció que su equipo jurídico estaba valorando interponer una denuncia por difamación.
“Se trata de un señalamiento grave que no puede quedar sin respuesta. México es un país soberano y no aceptamos injerencias ni calumnias”, sostuvo la mandataria. “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados”, señaló.
Sheinbaum hizo referencia al concepto de “narcogobierno”, enarbolado por distintas voces en contra de su administración y que el operativo que dio como resultado la captura de "El Mencho" fue por presiones.
“Este absurdo de que el narcogobierno… Si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más… ya no saben ni qué inventar… da hasta risa leerlos”, puntualizó.
Elon Musk vs. Claudia Sheinbaum: el trasfondo
La controversia entre Elon Musk y la presidenta Claudia Sheinbaum se produce en un momento delicado en el que la cooperación México–Estados Unidos en materia de seguridad atraviesa un punto de reconfiguración tras la caída de “El Mencho”, figura central del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El gobierno de Sheinbaum presenta el operativo como prueba de eficacia institucional; sectores críticos, en cambio, insisten en que el problema estructural del narcotráfico persiste.
Por su parte, en su mensaje del Estado de la Unión, el presidente estadounidense Donald Trump se adjudicó la captura (y muerte) de “El Mencho” como una victoria propia.
Sin embargo, el que una figura como Elon Musk —a quien junto con otros empresarios se le han denominado parte de la élite “tecnofeudal”— emita este tipo de declaraciones no es un hecho menor, ya que no es un funcionario electo ni un diplomático, pero controla plataformas de comunicación global y empresas estratégicas para la defensa y la infraestructura espacial estadounidense.
Además, tiene millones de seguidores y lograr, con ello, que sus publicaciones se viralicen en cuestión de minutos de forma orgánica o —incluso— poder hacer llegar sus mensajes a los usuarios de la red en el “For you page” si fuera necesario.
Su intervención revela cómo el poder privado puede incidir en la conversación pública internacional con un solo mensaje dado a conocer en redes sociales, pero también exhibe la facilidad con que puede vulnerarse el ecosistema informativo: una acusación sin pruebas puede instalarse en la agenda política de dos países.