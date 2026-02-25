Dimitri Vegas & Like Mike encenderán la Plaza de Toros La México en Halloween

Los boletos estarán disponibles a partir del 27 de febrero a las 10:00 horas a través de Superboletos y en las taquillas del recinto de 9:30 a 19:00 horas. Los precios irán desde 847 hasta 3,509 pesos, ya con cargos por servicio incluidos, de acuerdo con la información de la promotora.

Un fenómeno global del EDM

Formados por los hermanos belgas Dimitri Thivaios y Michael Thivaios, el dúo ha encabezado festivales como Tomorrowland y Ultra Music Festival, consolidándose como referentes de la música electrónica a nivel internacional. Han sido reconocidos en múltiples ocasiones dentro del ranking Top 100 DJs de DJ Mag, donde incluso alcanzaron el primer lugar en distintas ediciones.

Su estilo combina big room, house progresivo y colaboraciones con figuras globales, lo que les ha permitido conquistar escenarios en Europa, Asia y América Latina, donde México ocupa un lugar especial dentro de su base de seguidores.

La elección del 31 de octubre no es casual: la fecha promete una producción temática de Halloween con despliegue audiovisual, efectos especiales y una puesta en escena diseñada para convertir la noche en una experiencia inmersiva.