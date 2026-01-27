BTS en México: de la euforia por los boletos a la solicitud diplomática de Claudia Sheinbaum por más conciertos

Lo que comenzó como una fiebre más protagonizada por fans mexicanas para conseguir boletos para uno de los conciertos que BTS dará en mayo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, terminó por convertirse en un nuevo capítulo en la relación cultural y diplomática entre México y Corea del Sur, y un ejemplo más de que nuestro país siempre superará a la Inteligencia Artificial.
La venta de entradas para los conciertos de los intérpretes de “Butter” y que forman parte del Arirang World Tour dio paso a una serie de acontecimientos que trascendieron de las redes sociales a Palacio Nacional y, finalmente, a la esfera internacional.
Fans de BTS desquician venta de boletos para los conciertos en CDMX
Más de un millón de fans de BTS intentaron conseguir uno de los aproximadamente 150 mil boletos disponibles para las tres fechas anunciadas —7, 9 y 10 de mayo— en la Ciudad de México. En menos de 40 minutos, los boletos se agotaron a través de Ticketmaster y las quejas por fallas técnicas, falta de información clara y precios inflados en reventa no tardaron en convertirse en tendencia.
La situación rápidamente se volvió un fenómeno mediático. Las seguidoras del grupo —autodenominadas ARMY— denunciaron irregularidades en el proceso para adquirir las entradas y criticaron que plataformas de reventa como Viagogo y StubHub ofrecieran boletos hasta en 54 000 pesos, muy lejos de los precios oficiales.
Ante esta situación, la Profeco “salió al escenario” para exigir transparencia y sancionar prácticas abusivas. El titular de la dependencia calificó el procedimiento de la venta como carente de la información mínima que los consumidores tienen derecho a conocer —como desglose de cargos y mapas de localidades— y anunció investigaciones formales contra las empresas involucradas.
Claudia Sheinbaum hace un llamado al primer ministro de Corea del Sur por más conciertos de BTS en México
En un giro inesperado, la polémica por la venta de boletos para los conciertos de BTS rebasó el terreno de lo comercial, ligado a la industria del entretenimiento, y se instaló bajo otro tipo de reflectores al ocupar un lugar en la agenda política nacional.
En su conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema con un tono que combinó la defensa de los derechos de los consumidores con una intención diplomática clara.
“Le escribí una carta al primer ministro de Corea del Sur (Kim Min-seok), pidiéndole que vengan más veces; todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, señaló la mandataria en Palacio Nacional.
“Busquemos la manera para que los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo, particularmente en México”, declaró Sheinbaum.
Ese llamado de la mandataria no se limitó a un gesto retórico: implicó la firma de una comunicación oficial dirigida al Gobierno de Corea del Sur una acción poco habitual en asuntos que no forman parte de la agenda tradicional de política exterior que llamó la atención de distintos medios y agencias informativas.
‘Diplomacia musical’: ¿una nueva cara de la política pública en México?
El fenómeno causado por BTS en México —que como país consumidor de conciertos es considerado uno de los mercados más importantes a nivel global— parece abrir una discusión que va más allá del terreno del entretenimiento: ¿puede la “diplomacia musical” convertirse en política pública?
Expertos consultados por medios nacionales señalan que, más allá del impacto económico de conciertos de alto calibre, existe un valor simbólico que impulsa la imagen internacional del país como destino preferido para giras mundiales.
México ha encabezado rankings de ciudades con mayor número de conciertos internacionales y el Estadio GNP fue designado por Pollstar como uno de los recintos más importantes del mundo en 2025, con la presencia de artistas como Dua Lipa, Bad Bunny, Shakira, Lady Gaga, Twenty One Pilots, Oasis, Linkin Park, Imagine Dragons y Stray Kids, otro de los fenómenos más importantes del K-pop en la actualidad.
La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en este sonado tema generó opiniones divididas. Sectores de la prensa y comentaristas políticos señalan que, aunque el gesto busca responder a una demanda social amplia, la política cultural no debería hacerse escribiendo cartas a gobiernos extranjeros, sino estructurarse sobre de marcos regulatorios sólidos y de una infraestructura que proteja a los consumidores antes que a las grandes empresas de boletería.
Otros aplaudieron la visibilidad internacional que México puede obtener al mostrarse receptivo a una de las expresiones culturales más vigentes del momento y que, como señalamos recientemente, tuvo presencia —incluso— en la Cumbre de APEC, donde RM, integrante de BTSpronunció un discurso en el que comparó el impacto y aceptación del K-pop con la necesaria relación que debe haber entre los países que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.