BTS en México: de la euforia por los boletos a la solicitud diplomática de Claudia Sheinbaum por más conciertos

Claudia Sheinbaum hace un llamado al primer ministro de Corea del Sur por más conciertos de BTS en México

En un giro inesperado, la polémica por la venta de boletos para los conciertos de BTS rebasó el terreno de lo comercial, ligado a la industria del entretenimiento, y se instaló bajo otro tipo de reflectores al ocupar un lugar en la agenda política nacional.

BTS se presentará en México en mayo de 2026 (Getty Images)

En su conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema con un tono que combinó la defensa de los derechos de los consumidores con una intención diplomática clara.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea del Sur (Kim Min-seok), pidiéndole que vengan más veces; todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, señaló la mandataria en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje diplomático al primer ministro de Corea del Sur para que BTS dé más conciertos en México (Cuartoscuro)

“Busquemos la manera para que los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo, particularmente en México”, declaró Sheinbaum.

Ese llamado de la mandataria no se limitó a un gesto retórico: implicó la firma de una comunicación oficial dirigida al Gobierno de Corea del Sur una acción poco habitual en asuntos que no forman parte de la agenda tradicional de política exterior que llamó la atención de distintos medios y agencias informativas.