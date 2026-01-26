BTS en México: La petición de Claudia Sheinbaum al primer ministro de Corea del Sur en medio de la euforia

Claudia Sheinbaum pide al primer ministro de corea más presentaciones de BTS en México

“Quieren comprarlos cerca de 1 millón de jóvenes y sólo hay 150 mil boletos. Entonces hablé con el responsable de Ocesa, que es quien organiza con Alejandro Soberón”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.

La alta expectativa por el regreso de BTS a México se disparó desde que se anunciaron las fechas de su BTS World Tour ‘ARIRANG’ en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La promotora OCESA, en alianza con Ticketmaster, puso a la venta un total aproximado de 150 mil entradas para las tres presentaciones, pero la fila virtual superó el millón de personas en la venta general del sábado 24 de enero, agotándose en menos de 40 minutos.“Le pregunté qué posibilidad habría de programar más conciertos porque todo el fin de semana estuvo el tema de la reventa”, añadió Sheinbaum, refiriéndose al caos generado durante el fin de semana previo.

Los conciertos de BTS han generado una alta demanda e inconformidad entre seguidores que han cuestionado los proceso de venta. (Getty Images)

Con la asesoría del director de la Profeco, Iván Escalante, la presidenta decidió escalar el asunto a nivel diplomático. “Le escribí una carta al primer ministro pidiéndole que venga más veces, todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas”, detalló.

La mandataria enfatizó el motivo de su intervención: “Ya les contaré cuál fue la respuesta del primer ministro de Corea del Sur, pero es por los jóvenes y las jóvenes de México esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro”.

La euforia por la presentación de BTS en México

El proceso de venta de boletos ha estado marcado por polémica desde el inicio. La preventa exclusiva para miembros de Weverse (club oficial de fans) inició el 22 y 23 de enero, seguida de la venta general el 24, pero miles de ARMYs reportaron fallas en las filas virtuales, cancelaciones inesperadas de compras y falta de claridad en precios finales.

La Profeco recibió miles de quejas, más de 5 mil correos en algunos reportes, realizó verificaciones en puntos de venta y anunció procedimientos contra Ticketmaster por irregularidades como falta de transparencia en costos y cargos adicionales. También se exhortó a OCESA a garantizar legalidad y se sancionaron prácticas abusivas en plataformas de reventa como StubHub y Viagogo.