Roger Waters se volvió viral luego de publicar un video en Instagram ( @rogerwaters ), donde felicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por haber ofrecido asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú acusada de participar en un presunto golpe de Estado en 2022.
El inesperado mensaje que Roger Waters le mando a Claudia Sheinbaum
A través de un reel, el músico de Pink Floyd aplaudió la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de dar asilo político a Bettsy Chávez. “Bravo Claudia Sheimbaun, presidenta de México… bravo por darle asilo político a Bettsy Chávez… Bettsy Chávez quien debería ser la primera ministra de Perú es este momento…”, esas fueron las palabras de Roger Waters.
El compositor e intérprete de Another Brick in the Wall agregó que empresarios estadounidenses están robando litio de Perú y describió el actual gobierno de ese país como un “régimen pro-estadounidense”. Roger Waters también mencionó que la clase dominante de Perú ha eludido la democracia en ese país.
De igual forma, Waters mostró su apoyo a las personas de Perú: “Apoyamos a la gente de Perú en su lucha contra la invasión de su país por las empresas americanas”. Finalmente, habló del ex-presidente de Perú: “Dejen a Pedro Castillo salir de la cárcel, idiotas, él es el presidente electo de Perú, déjenlo gobernar el país hasta que tengan otra elección, por supuesto".
Este es el video completo de la felicitación de Roger Waters hacia Claudia Sheinbaum.
Las opiniones políticas de Roger Waters
Basta con entrar al perfil de Instagram para darse cuenta de que Roger Waters no es ajeno a compartir sus opiniones y posturas políticas. Últimamente, el tema más abordado por Roger ha sido el conflicto entre Palestina e Israel, sobre el cual se ha mostrado a favor de encontrar la paz y de defender a las personas de Gaza.
Sobre el caso de Bettsy Chávez, Roger Waters ya había publicado un video en Instagram hablando del tema el 26 de agosto de 2025, donde mencionó que Pedro Castillo había ganado las elecciones pero que “la clase dominante de Perú, los oligarcas, han tomado el país” para nombrar un nuevo presidente. Roger Waters pidió la liberación de Bettsy Chávez , quien salió de la cárcel a inicio de septiembre.
¿Quién es Bettsy Chávez?
Bettsy Chávez es una abogada y política peruana que fungió como primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Fue detenida en 2023 e ingresada a una cárcel de Perú por supuestamente haber participado en el golpe de Estado organizado por Castillo. Durante su estancia en la cárcel, Bettsy denunció malos tratos y realizó huelgas de hambre. Después de 2 meses de su liberación, Bettsy ha sido resguardada en la embajada mexicana de Perú.
Actualmente las relaciones diplomáticas entre Perú y México están en tensión, por lo que la opinión de Roger Waters ha generado controversia ya que mientras algunos han mostrado su apoyo, otros lo han criticado por apoyar la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ha sido rechazada por el gobierno peruano.