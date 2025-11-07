El inesperado mensaje que Roger Waters le mando a Claudia Sheinbaum

“Claudia, mucha fuerza para ti”, así felicitó Roger Waters a Claudia Sheinbaum

A través de un reel, el músico de Pink Floyd aplaudió la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de dar asilo político a Bettsy Chávez. “Bravo Claudia Sheimbaun, presidenta de México… bravo por darle asilo político a Bettsy Chávez… Bettsy Chávez quien debería ser la primera ministra de Perú es este momento…”, esas fueron las palabras de Roger Waters.

El compositor e intérprete de Another Brick in the Wall agregó que empresarios estadounidenses están robando litio de Perú y describió el actual gobierno de ese país como un “régimen pro-estadounidense”. Roger Waters también mencionó que la clase dominante de Perú ha eludido la democracia en ese país.

Roger Waters aplaudió a Claudia Sheinbaum por tomar una postura ante la situación de Perú. (Getty Images)

De igual forma, Waters mostró su apoyo a las personas de Perú: “Apoyamos a la gente de Perú en su lucha contra la invasión de su país por las empresas americanas”. Finalmente, habló del ex-presidente de Perú: “Dejen a Pedro Castillo salir de la cárcel, idiotas, él es el presidente electo de Perú, déjenlo gobernar el país hasta que tengan otra elección, por supuesto".

Este es el video completo de la felicitación de Roger Waters hacia Claudia Sheinbaum.