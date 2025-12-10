Tras días intensos bajo los reflectores, la presidenta Claudia Sheinbaum “toca base” con su nieto Pablo Ímaz

Claudia Sheinbaum reconoce a quienes crean su reconocido estilo de vestir

Esta semana el New York Times ubicó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una lista de “Las 67 personas con más estilo”, razón por la cual la mandataria hizo mención a las costureras y artesanas que confeccionan la ropa que usa.

“Me siento muy orgullosa de portar vestidos con hermosos bordados que realizan nuestras artesanas; son orgullo de la nación. Agradecemos a las mujeres indígenas por su creatividad y por todo lo que dan a México. En cada creación textil hay mucho trabajo, pero, sobre todo, tradición, historia y grandeza”, escribió la presidenta junto a un video publicado en sus redes sociales en el que, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, habló de la mención que le otorgó el New York Times.

En este sentido, la presidenta pidió que sea a las artesanas y costureras que están detrás de sus prendas, a quienes se les dé el crédito por sus atuendos y su estilo.

“Me regalan muchísimos huipiles bordados cuando salimos a territorio”, dice la presidenta en la grabación. “Hay una costurera de ahí de San Pedro Mártir (Tlalpan, CDMX), que le mando saludos, que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos”, añade.

Los detalles en el vestido de Claudia Sheinbaum son bordados tradicionales mexicanos. (Hector Vivas/Getty Images)

“Hay otra costurera también de Tlaxcala que me ayudó a hacer el traje del 15 de septiembre y Thelma que me ayuda a seleccionar huipiles, los bordados”, explica en el video.

Sheinbaum Pardo hace énfasis en su intervención sobre el trabajo de las distintas mujeres que contribuyen a conformar su guardarropa, por representar una forma tradicional de producción en el país.

“No es ninguna marca de estas que son carísimas, y me siento muy orgullosa porque las tejedoras, las bordadoras, todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación”, puntualiza.

Asimismo, en el video dignifica el uso del huipil y de los bordados mexicanos. “Durante años, si venías —todavía— si venías vestida con un huipil, se veía mal; y sólo aquellas marcas del extranjero (que los integraban en sus diseños) se veían bien, y esto es orgullo de la nación. Entonces, (al sorteo del Mundial de Futbol) llevé un vestido hecho por una costurera y los bordados son tehuanos”, explica.

Sobre el nombramiento que hizo el New York Times al incluirla en la lista de “Las 67 personas con más estilo”, la presidenta agradeció el reconocimiento pero pidió que la atención sea dirigida para quien está detrás de sus prendas.

El vestido que usó Claudia Sheinbaum en el inicio de su mandato (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

“A quien hay que agradecer es a las artesanas indígenas mexicanas, por su creatividad, porque en cada bordado, no solamente hay mucho trabajo, hay tradición, hay historia, hay legado. Pues cada bordado representa algo que diseñó y que pensó una mujer principalmente indígena”, dice.

“Ahora también estamos apoyando a las mujeres artesanas para que puedan entrar a distintos mercados, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, (estoy) muy orgullosa de las mujeres indígenas de México”, concluye.