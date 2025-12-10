Tras vivir días intensos bajo los reflectores por su agenda nacional e internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un momento de paz y para “tocar base” junto a su nieto, Pablo Ímaz, con quien se reunió hace unos días, según lo dio a conocer la mandataria en sus redes sociales.
Tras días intensos bajo los reflectores, la presidenta Claudia Sheinbaum “toca base” con su nieto Pablo Ímaz
Luego de tener un encuentro protocolario y amistoso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por el sorteo de equipos de la Copa del Mundo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el acto con el que se celebraron siete años de la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República.
Tras este par de actividades que marcaron su agenda de actividades y la pusieron en primer plano alrededor del mundo, tanto por la justa deportiva como por la agenda política de Morena, la presidenta tuvo una pausa y aprovechó para reunirse con su nieto Pablo, hijo de su hijo de crianza, Rodrigo Ímaz, tal y como lo publicó ella misma en su cuenta de Instagram.
Junto a un par de fotos en los que se ve a Claudia Sheinbaum en compañía del niño (quien aparece de espaldas), la jefa del Ejecutivo escribió: “Un domingo con Pablo: amor, amor, amor”.
La escena, que fue captada en un jardín, deja ver a la mandataria federal en un momento de serenidad, relajación y conexión familiar, que hace eco de otras imágenes parecidas junto a su nieto.
¿Quién es Pablo Ímaz, nieto de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Pablo Ímaz es el primer y hasta ahora único nieto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nació en mayo de 2023 y es hijo de Rodrigo Ímaz, quien es hijo de crianza de la mandataria, pero se desconoce la identidad de la mamá, ya que la pareja ha optado por manejar su vida familiar en bajo perfil.
Desde su nacimiento, Pablo ha aparecido solo de forma esporádica y protegida en las redes de la presidenta; y aunque han sido pocas las imágenes en las que puede vérsele, las más recientes muestran cuánto ha crecido desde aquella imagen de su mano aferrada a un dedo de Sheinbaum.
“El amor de abuela es como la inmensidad, llena el alma con una felicidad indescriptible. Aquí te sostengo siempre junto a tu mamá y papá adorados”, escribió la entonces precandidata de Morena a la presidencia.
Hoy, convertida en la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum volvió a mostrar que, incluso como Jefa de Estado, puede darse la oportunidad de convivir con su nieto.
Claudia Sheinbaum reconoce a quienes crean su reconocido estilo de vestir
Esta semana el New York Times ubicó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una lista de “Las 67 personas con más estilo”, razón por la cual la mandataria hizo mención a las costureras y artesanas que confeccionan la ropa que usa.
“Me siento muy orgullosa de portar vestidos con hermosos bordados que realizan nuestras artesanas; son orgullo de la nación. Agradecemos a las mujeres indígenas por su creatividad y por todo lo que dan a México. En cada creación textil hay mucho trabajo, pero, sobre todo, tradición, historia y grandeza”, escribió la presidenta junto a un video publicado en sus redes sociales en el que, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, habló de la mención que le otorgó el New York Times.
En este sentido, la presidenta pidió que sea a las artesanas y costureras que están detrás de sus prendas, a quienes se les dé el crédito por sus atuendos y su estilo.
“Me regalan muchísimos huipiles bordados cuando salimos a territorio”, dice la presidenta en la grabación. “Hay una costurera de ahí de San Pedro Mártir (Tlalpan, CDMX), que le mando saludos, que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos”, añade.
“Hay otra costurera también de Tlaxcala que me ayudó a hacer el traje del 15 de septiembre y Thelma que me ayuda a seleccionar huipiles, los bordados”, explica en el video.
Sheinbaum Pardo hace énfasis en su intervención sobre el trabajo de las distintas mujeres que contribuyen a conformar su guardarropa, por representar una forma tradicional de producción en el país.
“No es ninguna marca de estas que son carísimas, y me siento muy orgullosa porque las tejedoras, las bordadoras, todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación”, puntualiza.
Asimismo, en el video dignifica el uso del huipil y de los bordados mexicanos. “Durante años, si venías —todavía— si venías vestida con un huipil, se veía mal; y sólo aquellas marcas del extranjero (que los integraban en sus diseños) se veían bien, y esto es orgullo de la nación. Entonces, (al sorteo del Mundial de Futbol) llevé un vestido hecho por una costurera y los bordados son tehuanos”, explica.
Sobre el nombramiento que hizo el New York Times al incluirla en la lista de “Las 67 personas con más estilo”, la presidenta agradeció el reconocimiento pero pidió que la atención sea dirigida para quien está detrás de sus prendas.
“A quien hay que agradecer es a las artesanas indígenas mexicanas, por su creatividad, porque en cada bordado, no solamente hay mucho trabajo, hay tradición, hay historia, hay legado. Pues cada bordado representa algo que diseñó y que pensó una mujer principalmente indígena”, dice.
“Ahora también estamos apoyando a las mujeres artesanas para que puedan entrar a distintos mercados, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, (estoy) muy orgullosa de las mujeres indígenas de México”, concluye.