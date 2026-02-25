María Sorté celebró públicamente el cumpleaños número 44 de su hijo, Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía de su hijo en su juventud, gesto que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.
María Sorté celebra el cumpleaños 44 de Omar García Harfuch con emotivo mensaje
En la publicación, Sorté escribió: “Hijo, feliz cumpleaños. Le doy muchas gracias a mi Señor por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá”. El mensaje estuvo acompañado de un emoticono de manos en oración, un beso, una rosa y un corazón rojo, símbolos de cariño y buenos deseos que reflejan la cercanía entre madre e hijo.
La felicitación se convirtió en un momento significativo no solo por el vínculo familiar, sino también por la relevancia pública de García Harfuch, quien actualmente forma parte del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su papel en la seguridad nacional lo mantiene en constante exposición mediática, lo que hace que gestos personales como este cobren mayor resonancia.
El mensaje de María Sorté adquiere un peso especial si se recuerda que Omar García Harfuch estuvo en riesgo de perder la vida en junio de 2020, cuando sufrió un atentado en la Ciudad de México. En aquel ataque, el funcionario resultó herido y tres personas perdieron la vida.
Desde entonces, su figura ha estado marcada por la resiliencia y el compromiso con la seguridad pública, lo que hace que las palabras de su madre sobre protección divina tengan un eco aún más profundo.
María Sorté, orgullosa de los logros de Omar García Harfuch
María Sorté, de 74 años, ha sido reconocida por su trayectoria en la televisión y el cine mexicano, y en diversas ocasiones ha expresado el orgullo que siente por los logros de su hijo. En esta ocasión, su mensaje se interpretó como una muestra de apoyo y protección en medio de las responsabilidades y riesgos que enfrenta García Harfuch en su cargo.
Entre los comentarios que recibió la actriz, varios usuarios la llamaron “la suegra de México”, un título que se ha popularizado en redes sociales debido a la admiración que despierta García Harfuch. Mensajes como: “Feliz día a usted también querida suegra por darnos esa hermosura de hombre” o “¡¡Suegraaa!!, cuídemelo ❤️❤️❤️❤️” se multiplicaron en la publicación, reflejando el cariño y reconocimiento que el público tiene hacia la familia.
Este episodio muestra cómo las redes sociales se han convertido en un espacio donde figuras públicas comparten aspectos personales que humanizan su imagen.