María Sorté celebra el cumpleaños 44 de Omar García Harfuch con emotivo mensaje

En la publicación, Sorté escribió: “Hijo, feliz cumpleaños. Le doy muchas gracias a mi Señor por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre. Tu mamá”. El mensaje estuvo acompañado de un emoticono de manos en oración, un beso, una rosa y un corazón rojo, símbolos de cariño y buenos deseos que reflejan la cercanía entre madre e hijo.

La felicitación se convirtió en un momento significativo no solo por el vínculo familiar, sino también por la relevancia pública de García Harfuch, quien actualmente forma parte del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su papel en la seguridad nacional lo mantiene en constante exposición mediática, lo que hace que gestos personales como este cobren mayor resonancia.

El mensaje de María Sorté adquiere un peso especial si se recuerda que Omar García Harfuch estuvo en riesgo de perder la vida en junio de 2020, cuando sufrió un atentado en la Ciudad de México. En aquel ataque, el funcionario resultó herido y tres personas perdieron la vida.

Desde entonces, su figura ha estado marcada por la resiliencia y el compromiso con la seguridad pública, lo que hace que las palabras de su madre sobre protección divina tengan un eco aún más profundo.