El balcón de Palacio Nacional fue testigo de otro momento histórico, pues Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, dio el Grito de Independencia este 15 de septiembre. Con banda presidencial y un look sobrio y tradicional, perfecto para este momento solemne. ¡Te contamos todos los detalles!
Este fue el look de Claudia Sheinbaum para su primer Grito de Independencia
El look de la presidenta Claudia Sheinbaum
Esta noche en el Zócalo, Claudia Sheinbaum apostó por un vestido morado, con falda de cintura baja tableada, y la parte superior de manga larga, donde los bordados eran los protagonistas. Claudia rindió homenaje a la tradición mexicana, y podría interpretarse mucho simbolismo en el color que eligió, pues este tono suele usarse para apoyar al movimiento feminista. Para terminar su look, un recogido pulido sencillo y un maquillaje natural, muy sencillo y sobrio, atinado para esta velada.
El bordado artesanal es nahua de Tlaxcala, elaborado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien durante más de 25 años se ha dedicado al arte de este bordado. El diseño fue elaborado por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección estuvo a manos de Rocío Castro.
La banda presidencial
Dar el Grito de Independencia sin banda presidencial es imposible. ¿Sabías que cada presidente obtiene su propia banda hecha a la medida? En un video compartido por Claudia, conocimos que cada vez que hay un cambio de mando, la banda se realiza según las medidas de cada uno.
"Portar la banda presidencial es verdadero honor y privilegio. Más, cuando conocí las mentes y manos de mujeres militares que trabajan en Fábricas de Vestuario y Equipo de @defensamx , quienes elaboran con creatividad, delicadeza y patriotismo esta prenda única que lleva el escudo nacional" escribió la presidenta en sus redes sociales.
Una presidenta con estilo
El estilo de Claudia, se caracteriza por la sobriedad, profesionalismo y constancia, pues usualmente se viste con trajes sastre, blusas en tonos neutro y piezas que mezclan la tradición mexicana con lo contemporáneo. Más allá de las tendencias, la presidenta mantiene un estilo clásico, donde utiliza la comodidad y la moda a su favor, para proyectar un mensaje coherente con su postura política.
En varias ocasiones, la hemos visto portar vestidos con motivos mexicanos como flores, y técnicas como el tenango, otomí, o hilván. De la misma forma, incorpora estos accesorios en sastrería, blusas e incluso cinturones. Un estilo muy mexicano para la presidenta de la nación.