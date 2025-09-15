Este fue el look de Claudia Sheinbaum para su primer Grito de Independencia

El look de la presidenta Claudia Sheinbaum

Esta noche en el Zócalo, Claudia Sheinbaum apostó por un vestido morado, con falda de cintura baja tableada, y la parte superior de manga larga, donde los bordados eran los protagonistas. Claudia rindió homenaje a la tradición mexicana, y podría interpretarse mucho simbolismo en el color que eligió, pues este tono suele usarse para apoyar al movimiento feminista. Para terminar su look, un recogido pulido sencillo y un maquillaje natural, muy sencillo y sobrio, atinado para esta velada.

Un look con tradición mexicana para su primer Grito de Independencia. (via Instagram (@quiencom))

El bordado artesanal es nahua de Tlaxcala, elaborado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien durante más de 25 años se ha dedicado al arte de este bordado. El diseño fue elaborado por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección estuvo a manos de Rocío Castro.

Los detalles en el vestido de Claudia Sheinbaum son bordados tradicionales mexicanos. (Hector Vivas/Getty Images)

La banda presidencial

Dar el Grito de Independencia sin banda presidencial es imposible. ¿Sabías que cada presidente obtiene su propia banda hecha a la medida? En un video compartido por Claudia, conocimos que cada vez que hay un cambio de mando, la banda se realiza según las medidas de cada uno.

"Portar la banda presidencial es verdadero honor y privilegio. Más, cuando conocí las mentes y manos de mujeres militares que trabajan en Fábricas de Vestuario y Equipo de @defensamx , quienes elaboran con creatividad, delicadeza y patriotismo esta prenda única que lleva el escudo nacional" escribió la presidenta en sus redes sociales.