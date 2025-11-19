Tenemos la lista de todos los videojuegos nominados a los premios The Game Awards 2025

Todos los nominados a The Game Awards 2025:

Juego del año Clair Obscur: Expedition 33 Sandfall Interactive — 12 nominaciones

El estudio francés Sandfall Interactive pasó de ser una revelación indie a dominar la edición 2025 con el juego más nominado en la historia de los premios. Con 12 menciones en categorías como Juego del Año, Dirección, Narrativa y Arte, el proyecto se volvió el gran protagonista de la ceremonia. Para muchos, Sandfall es el “nuevo Larian”, esos estudios que llegan sin una maquinaria triple A detrás, pero con una propuesta visual y narrativa tan sólida que conquista a toda la industria.

Death Stranding 2: On the Beach Kojima Productions — 7 nominaciones

Hideo Kojima vuelve a poner su sello en la escena con Kojima Productions, un estudio que ya es sinónimo de autoría y riesgo creativo. La secuela de Death Stranding aparece en prácticamente todas las categorías grandes: GOTY, Dirección, Narrativa, Arte y Música. Su presencia no solo reafirma el impacto del juego, sino la capacidad de Kojima de volver a marcar conversación cada vez que lanza algo.

Ghost of Yōtei Sucker Punch Productions — 7 nominaciones

Después del éxito de Ghost of Tsushima, el equipo de Sucker Punch tenía expectativas altísimas encima... y las superó. Ghost of Yōtei compite hombro a hombro con los gigantes del año gracias a su trabajo visual, su diseño narrativo y su apartado sonoro. Es uno de los títulos que más repiten en categorías clave y uno de los favoritos del público.

Hades II Supergiant Games — 6 nominaciones

El estudio independiente más querido de la última década, Supergiant Games, regresó con una secuela que volvió a romper esquemas. Hades II no solo aparece en categorías artísticas como Dirección de Arte y Banda Sonora; también sorprende en Juego del Año y Mejor Juego de Acción.

Para muchos, es la prueba de que un estudio indie puede competir de tú a tú con producciones multimillonarias.

Hollow Knight: Silksong Team Cherry — 5 nominaciones

Después de años de espera, Team Cherry por fin presentó Silksong y su debut en los premios fue enorme. Está nominado en categorías como GOTY, Arte, Música y Acción/Aventura. La atención es doble: por un lado la calidad del juego y, por otro, el impacto cultural que tuvo su primer título. Su presencia entre los más nominados confirma que sigue siendo uno de los juegos más influyentes de la comunidad.

Split Fiction Unauthorized Media / Annapurna Interactive — 4 nominaciones

Unauthorized Media es un estudio pequeño, pero tener a Annapurna Interactive detrás casi siempre es garantía de narrativa fuerte. Split Fiction destaca en Dirección, Narrativa, Acción/Aventura y varias menciones técnicas. No es un título masivo, pero sí uno que ha conquistado a la crítica especializada.

Battlefield 6 DICE / Electronic Arts — 3 nominaciones

El gigante sueco DICE, junto a EA, regresa con un Battlefield que vuelve a ser fuerte en lo técnico. Aunque no compite por Juego del Año, sí aparece en categorías importantes como Diseño de Audio y Mejor Juego de Acción. Es un título que sigue siendo referente en producción técnica dentro del género.

Kingdom Come: Deliverance II Warhorse Studios — 3 nominaciones

El estudio europeo Warhorse Studios logró entrar en categorías muy pesadas como Juego del Año y Mejor Narrativa. La secuela sorprendió por su realismo y su forma de retratar mundos históricos sin caer en clichés es uno de los RPG más serios del año.

Silent Hill f — NeoBards Entertainment / Konami 3 nominaciones

Konami, en colaboración con NeoBards, revivió la franquicia con un estilo completamente nuevo que llamó la atención de inmediato. Silent Hill destacó en Narrativa, Audio y Terror. Su inclusión entre los títulos más nominados demuestra que la saga todavía puede reinventarse y competir con los favoritos modernos.