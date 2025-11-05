La presidenta Claudia Sheinbaum denuncia acoso sexual tras incidente en las calles del Centro Histórico

Claudia Sheinbaum habla del acoso sexual que sufrió en CDMX

“Ya presenté la denuncia”, afirmó ante los medios la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera el miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional.

La mandataria federal subrayó que éste no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural que afecta a miles de mujeres en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que denunció formalmente el caso de acoso sexual que sufrió en calles del Centro Histórico de la CDMX (CUARTOSCURO)

“Esto no es sólo por mí, es por todas las mujeres que han vivido acoso y agresiones. No podemos normalizarlo, ni minimizarlo”, expresó, citando la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que indica que el 66.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida.

¿Qué pasa con la seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum?

Al confirmar que presentó una denuncia formal luego de sufrir acoso en las calles del Centro Histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum también manifestó su preocupación por la falta de una reacción inmediata de los cuerpos de seguridad presentes.

“Fue un momento muy incómodo y violento. Me preocupa que, siendo presidenta, haya ocurrido esto sin que nadie lo impidiera de inmediato", explicó.

"Imaginen lo que viven las mujeres todos los días sin el nivel de protección que se supone debemos tener todas”, añadió durante la conferencia, transmitida en vivo por el canal oficial de la Presidencia en YouTube y vista por más de 200,000 personas en tiempo real.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que denunció formalmente el caso de acoso sexual que sufrió en calles del Centro Histórico de la CDMX (CUARTOSCURO)

Ante esto, Sheinbaum anunció que impulsará una reforma legal federal para endurecer las sanciones por acoso sexual, proponiendo penas mínimas de dos años de prisión y capacitaciones obligatorias en prevención de violencia de género para fuerzas de seguridad.

“Esta iniciativa se presentará al Congreso en el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de febrero de 2026”, agregó, lo que se alinea con su plan nacional “Mujeres Seguras”, que ya destina 5,000 millones de pesos en 2025 para programas contra la violencia.