Escándalo en Miss Universo: Renuncian dos jueces clave y acusan a la organización de supuesto fraude

Renuncian dos jueces de Miss Universo en medio de acusaciones de fraude

A menos de 24 horas de la gran final de Miss Universo 2025, el certamen vuelve a quedar envuelto en la polémica, esta vez por la sorpresiva renuncia de dos figuras clave del panel de jueces: Omar Harfouch y Claude Makélélé.

El músico Omar Harfouch, quien además había compuesto la sinfonía oficial del evento, anunció su renuncia a través de varias publicaciones en Instagram, donde expresó su “profunda confusión y preocupación” al descubrir, mediante redes sociales, que la organización habría llevado a cabo una reunión secreta e ilegítima en la que se eligió a las 30 concursantes finalistas antes de que el jurado oficial estuviera presente.

“Fui engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba comprometido”, afirmó el pianista.

De acuerdo con su testimonio, este grupo no reconocido habría sido el verdadero responsable de elegir a las 30 finalistas, dejando fuera a los jueces oficiales del proceso de selección. La revelación generó dudas inmediatas sobre la legitimidad del certamen.

Sus acusaciones fueron aún más graves: Harfouch aseguró que algunos integrantes de aquel jurado improvisado podrían tener vínculos personales con ciertas concursantes, incluyendo a la persona encargada de gestionar el recuento de votos, lo que constituiría un claro conflicto de interés.

El músico afirmó además que, tras solicitar explicaciones a la organización, mantuvo una conversación tensa con Raúl Rocha, director ejecutivo del certamen, a quien acusó de minimizar la situación.

Omar Harfouch, Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil se reunieron en Tailandia. (Instagram)

Tras ese intercambio, tomó la decisión de renunciar “y negarse a ser parte de esta farsa”, añadiendo que tampoco interpretará la música que había preparado para la gala final.

Horas más tarde, el exfutbolista Claude Makélélé también anunció su salida del panel de jueces. Aunque no mencionó directamente el escándalo, explicó que se retiraba por “razones personales imprevistas”, destacando su respeto por Miss Universo y su valor como plataforma de “empoderamiento, diversidad y excelencia”.