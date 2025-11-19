Escándalo en Miss Universo: Renuncian dos jueces clave y acusan a la organización de supuesto fraude

Dos de sus jueces más reconocidos, el pianista franco-libanés Omar Harfouch y el exfutbolista francés Claude Makélélé, renunciaron de manera inesperada, denunciando falta de transparencia y un presunto fraude en el proceso de selección de las finalistas.
Renuncian dos jueces de Miss Universo en medio de acusaciones de fraude
A menos de 24 horas de la gran final de Miss Universo 2025, el certamen vuelve a quedar envuelto en la polémica, esta vez por la sorpresiva renuncia de dos figuras clave del panel de jueces: Omar Harfouch y Claude Makélélé.
El músico Omar Harfouch, quien además había compuesto la sinfonía oficial del evento, anunció su renuncia a través de varias publicaciones en Instagram, donde expresó su “profunda confusión y preocupación” al descubrir, mediante redes sociales, que la organización habría llevado a cabo una reunión secreta e ilegítima en la que se eligió a las 30 concursantes finalistas antes de que el jurado oficial estuviera presente.
“Fui engañado y utilizado públicamente para dar credibilidad a un proceso electoral que ya estaba comprometido”, afirmó el pianista.
De acuerdo con su testimonio, este grupo no reconocido habría sido el verdadero responsable de elegir a las 30 finalistas, dejando fuera a los jueces oficiales del proceso de selección. La revelación generó dudas inmediatas sobre la legitimidad del certamen.
Sus acusaciones fueron aún más graves: Harfouch aseguró que algunos integrantes de aquel jurado improvisado podrían tener vínculos personales con ciertas concursantes, incluyendo a la persona encargada de gestionar el recuento de votos, lo que constituiría un claro conflicto de interés.
El músico afirmó además que, tras solicitar explicaciones a la organización, mantuvo una conversación tensa con Raúl Rocha, director ejecutivo del certamen, a quien acusó de minimizar la situación.
Tras ese intercambio, tomó la decisión de renunciar “y negarse a ser parte de esta farsa”, añadiendo que tampoco interpretará la música que había preparado para la gala final.
Horas más tarde, el exfutbolista Claude Makélélé también anunció su salida del panel de jueces. Aunque no mencionó directamente el escándalo, explicó que se retiraba por “razones personales imprevistas”, destacando su respeto por Miss Universo y su valor como plataforma de “empoderamiento, diversidad y excelencia”.
Miss Universo se deslinda de polémica por supuesto jurado secreto y sanciona a Harfouch
La Organización Miss Universo (MUO) dio frente a las acusaciones mediante un comunicado en el que rechaza la existencia de un jurado no oficial.
Aseguran que no se ha autorizado a terceros para calificar a las concursantes ni para definir a las finalistas, y sostienen que los protocolos vigentes son “establecidos, transparentes y supervisados”.
"La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas, y que todas las evaluaciones de la competencia continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por la MUO", se lee en el comunicado.
Miss Universo 2025: fecha, hora y dónde ver la final desde México
La final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, Tailandia.
Debido a la diferencia horaria con México, el evento podrá seguirse desde territorio nacional el jueves 20 de noviembre a las 19:00 horas (hora del centro de México), a través del canal oficial de Miss Universe en Youtube.