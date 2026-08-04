Ni huevitos ni jugo verde: Miranda Kerr desayuna venado y bisonte, por razones de salud
Mientras el debate sobre la alimentación de las celebridades sigue abierto tras el caso de Ariana Grande, Miranda Kerr expuso una rutina alimenticia poco convencional basada en carne de venado y bisonte.
El debate sobre la alimentación de las celebridades volvió a cobrar fuerza en días recientes a raíz de las conversaciones en torno al aspecto físico de Ariana Grande.
En un escenario completamente distinto, la top model australiana Miranda Kerr habló con detalle sobre su propia rutina nutricional, una que poco tiene que ver con los desayunos tradicionales o las tendencias de los jugos verdes.
Durante su participación en el podcast Let's Be Honest with Kristin Cavallari, la exesposa de Orlando Bloom explicó que su desayuno habitual incluye carne de venado, bisonte, cordero o pavo, una elección que responde a motivos de salud y no a objetivos estéticos.
Publicidad
El desayuno poco común de Miranda Kerr: venado, bisonte y otras proteínas
Miranda Kerr contó durante su participación en el podcast que evita alimentos considerados habituales en el desayuno, como los huevos.
En su lugar, consume proteínas animales procedentes de especies que, según explicó, no forman parte de la producción masiva.
Después de llevar a sus hijos a la escuela, suele desayunar venado, bisonte, cordero o pavo. También señaló que cocina únicamente con aceite de coco o de aguacate y reserva el aceite de oliva para consumirlo en frío, por ejemplo, en ensaladas.
Antes de esa comida principal, la modelo de 43 años inicia el día con un pequeño ritual: toma un "shot" de jugo de noni, una infusión de malvavisco para favorecer el revestimiento intestinal, unas cucharadas de yogur de coco con miel local, un bocado de plátano y café con leche de coco endulzado con jarabe de maple.
Publicidad
El síndrome de intestino irritable cambió la forma de comer de Miranda Kerr
La modelo australiana explicó que cambió radicalmente su alimentación después de padecer durante seis años síndrome de intestino irritable.
En distintas entrevistas, Miranda ha explicado que aquel problema digestivo la llevó a estudiar con mayor profundidad la relación entre la alimentación y su bienestar diario.
Desde entonces eliminó alimentos que considera problemáticos para su organismo y adoptó una dieta muy personalizada.
"Los alimentos son medicina", resumió durante la conversación con Kristin Cavallari, al explicar que actualmente prioriza sentirse con energía y vitalidad antes que perseguir un determinado aspecto físico.
¿Qué alimentos eliminó Miranda Kerr de su dieta?
Miranda Kerr aseguró que no consume lácteos, trigo ni huevos. Tampoco come arroz ni pan, aunque sí permite que sus hijos consuman pan de masa madre.
Como fuente principal de carbohidratos prefiere verduras como calabaza, zanahorias y chirivías (conocida como zanahoria blanca).
También reveló que redujo el consumo de salmón debido a su preocupación por el contenido de mercurio y que dejó de comer sushi tras conocer los riesgos asociados a algunos parásitos presentes en pescado crudo. En cambio, dijo que come caviar de forma ocasional.
Publicidad
¿Es saludable un desayuno basado en carnes?
Especialistas en nutrición coinciden en que una dieta debe evaluarse en función del contexto clínico y las necesidades individuales, por lo que no existe un patrón universal adecuado para todas las personas.
Aunque algunas investigaciones han encontrado que la carne de bisonte contiene menos grasa y un perfil lipídico distinto al de la carne de res convencional, pero advierten que los beneficios potenciales dependen del conjunto de la alimentación y que no deben extrapolarse automáticamente a cualquier persona.
Del mismo modo, los estudios sobre dietas con predominio de alimentos de origen animal siguen siendo limitados y muestran resultados mixtos.
Algunos participantes reportan mejoras subjetivas, pero también se han observado incrementos importantes del colesterol LDL en determinados casos, por lo que los investigadores insisten en la necesidad de realizar más estudios antes de establecer conclusiones generales.
Mirana Kerr contrasta con el debate sobre Ariana Grande
Las declaraciones de Miranda Kerr se dan en un momento en que el debate sobre la alimentación de las celebridades se intensificó tras los comentarios sobre el aspecto físico de Ariana Grande.
Sin embargo, a diferencia de las especulaciones que suelen rodear a las figuras públicas, Miranda decidió explicar con detalle el origen de sus decisiones alimenticias y dejó claro que su dieta responde a un historial médico y a la búsqueda de bienestar digestivo y energía, más que a un objetivo estético.