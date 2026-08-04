Ni huevitos ni jugo verde: Miranda Kerr desayuna venado y bisonte, por razones de salud

El debate sobre la alimentación de las celebridades volvió a cobrar fuerza en días recientes a raíz de las conversaciones en torno al aspecto físico de Ariana Grande.

En un escenario completamente distinto, la top model australiana Miranda Kerr habló con detalle sobre su propia rutina nutricional, una que poco tiene que ver con los desayunos tradicionales o las tendencias de los jugos verdes.

Durante su participación en el podcast Let's Be Honest with Kristin Cavallari, la exesposa de Orlando Bloom explicó que su desayuno habitual incluye carne de venado, bisonte, cordero o pavo, una elección que responde a motivos de salud y no a objetivos estéticos.