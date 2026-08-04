¿The Killers dice adiós? El vocalista Brandon Flowers habla sobre la posibilidad de retirarse y ser feliz

¿Brandon Flowers se retira? El cante cuestiona su futuro en la música

En una entrevista con The Sunday Times, retomada por People, Brandon Flowers explicó que con frecuencia se pregunta: "¿Cuánto tiempo más quiero hacer esto?".

El músico originario de Las Vegas admitió que atraviesa una etapa de dudas personales y profesionales que lo han llevado a replantearse el rumbo de su carrera.

Ahora que prepara el lanzamiento de un nuevo álbum como solista, señaló que las giras se han vuelto cada vez más exigentes físicamente.

¿The Killers dice adiós? Brandon Flowers habla sobre la idea de retirarse de la música (Rob Loud/Shutterstock/Rob Loud/Shutterstock)

Incluso dijo que suele enfermarse después de largos periodos de conciertos, una situación que ha influido en su manera de valorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

Aunque todavía disfruta la conexión con el público y reconoce la emoción que produce actuar en vivo, también confesó que busca un sentido más profundo fuera de la industria musical.

Esa búsqueda, explicó, ha cobrado mayor fuerza durante la elaboración de su nuevo proyecto discográfico, titulado Thrasher, que se lanzará el 21 de agosto.