¿The Killers dice adiós? El vocalista Brandon Flowers habla sobre la posibilidad de retirarse y ser feliz

Fans de The Killers, atención: Brandon Flowers reconoció que, por primera vez, contempla seriamente la posibilidad de retirarse de la música.
El cantante y compositor estadounidense de 45 años confesó que atraviesa un momento de reflexión personal en el que se pregunta cuánto tiempo más desea mantenerse sobre los escenarios, una inquietud que surge mientras prepara el lanzamiento de Thrasher, su tercer álbum como solista.
Lejos de anunciar una despedida definitiva, el vocalista describió un proceso de introspección en el que el éxito profesional ya no representa necesariamente la medida de la felicidad.
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¿Brandon Flowers se retira? El cante cuestiona su futuro en la música
En una entrevista con The Sunday Times, retomada por People, Brandon Flowers explicó que con frecuencia se pregunta: "¿Cuánto tiempo más quiero hacer esto?".
El músico originario de Las Vegas admitió que atraviesa una etapa de dudas personales y profesionales que lo han llevado a replantearse el rumbo de su carrera.
Ahora que prepara el lanzamiento de un nuevo álbum como solista, señaló que las giras se han vuelto cada vez más exigentes físicamente.
Incluso dijo que suele enfermarse después de largos periodos de conciertos, una situación que ha influido en su manera de valorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.
Aunque todavía disfruta la conexión con el público y reconoce la emoción que produce actuar en vivo, también confesó que busca un sentido más profundo fuera de la industria musical.
Esa búsqueda, explicó, ha cobrado mayor fuerza durante la elaboración de su nuevo proyecto discográfico, titulado Thrasher, que se lanzará el 21 de agosto.
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Brandon Flowers envidia la felicidad de su papá
Uno de los aspectos más personales de la entrevista en la que Brandon Flowers puso sobre la mesa la posibilidad de alejarse de la música tiene que ver directamente con su papá.
Brandon explicó que ve en él una felicidad que no depende del dinero ni del reconocimiento público. Esa comparación lo hizo cuestionarse si la fama y el éxito alcanzados con The Killers realmente representan la plenitud que imaginó durante su juventud.
El cantante comentó que esa reflexión ha influido directamente en las canciones de Thrasher, un álbum inspirado en sus raíces familiares, la vida en Utah y la música country y western que escuchaba durante su infancia.
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La trayectoria de Brandon Flowers con The Killers
Brandon Flowers fundó The Killers en Las Vegas en 2001 junto con Dave Keuning. La banda alcanzó fama internacional en 2004 gracias a Hot Fuss, álbum que incluyó éxitos como "Mr. Brightside", "Somebody Told Me" y "All These Things That I've Done".
Con el paso de los años, el grupo consolidó una carrera internacional mediante discos como Sam's Town, Day & Age, Battle Born, Wonderful Wonderful, Imploding the Mirage y Pressure Machine.
En Estados Unidos acumuló siete álbumes dentro del Top 10, mientras que "Mr. Brightside" se convirtió en una de las canciones de rock más exitosas y cantadas de su generación.
Brandon Flowers en plan solista
Además de su trabajo con The Killers, Brandon Flowers ha desarrollado una carrera individual. En 2010 lanzó el álbum Flamingo, seguido por The Desired Effect en 2015.
Ambos proyectos mostraron una faceta más personal, con influencias del pop, el rock estadounidense y la música de raíces.
Con Thrasher, el cantante profundiza ese camino y apuesta por un sonido claramente orientado al country contemporáneo y la tradición musical del sur de Estados Unidos. (Pitchfork)
La vida familiar de Brandon Flowers, lejos del estereotipo del rockstar
En el terreno personal, Brandon Flowers está casado con Tana Mundkowsky, con quien tiene tres hijos. La familia vive en Utah y mantiene un perfil discreto, lejos de la exposición constante de Hollywood.
El artista ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de su fe como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sobre su decisión de priorizar la vida familiar conforme avanzó su carrera.
Esa filosofía también explica por qué hoy valora con mayor intensidad el tiempo en casa y cuestiona si desea continuar con el ritmo que exige una banda de alcance mundial.