Four Seasons Cabo del Sol, el spot donde el lujo se encuentra con la esencia de Baja

Sí, sabemos que nuestro país se distingue por su exelencia en la hospitalidad y muchas veces a la hora de planear un viaje nos cuesta trabajo decidir el lugar ideal. Si este ha sido tu caso, sigue leyendo pues te daremos MUCHAS razones por las que Four Season Cabo del Sol será el siguiente en tu lista.
Hay lugares que entienden que el verdadero lujo no está en hacer más, sino en disfrutar mejor. Ese es el caso de Four Seasons Resort Cabo del Sol, un resort frente al Mar de Cortés que combina a la perfección todo lo que buscas para unas merecidas vacaciones: diseño, gastronomía, bienestar y experiencias auténticas con el encanto natural de Baja California Sur.
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Este paradisíaco spot se encuentra entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, el resort tiene una ubicación privilegiada que te permite disfrutar lo mejor de ambos mundos: desde la energía de la marina y la vida nocturna hasta las galerías, el ambiente relajado y el encanto colonial de San José.
Desde que llegas, todo está pensado para conectar con el paisaje. Inspirado en una hacienda contemporánea, Four Seasons Cabo del Sol apuesta por materiales naturales, patios abiertos, jardines, piezas creadas por artesanos mexicanos y una arquitectura que te permite disfrutar las vistas al mar en cada rincón.
El hotel cuenta con 96 habitaciones y suites, así como sus espectaculares villas y residencias. Además, tienen terrazas privadas y una vista espectacular al Mar de Cortés. Si buscas una escapada en pareja o unas vacaciones con amigos o familia, aquí hay opciones para todos los estilos de viaje.
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Ocho restaurantes, ocho formas de enamorarte de Baja
Sin duda, uno de los grandes protagonistas del resort es su propuesta gastronómica. Son ocho conceptos que van desde cocina mediterránea hasta sabores inspirados en Baja California Sur, siempre con ingredientes locales y productos de temporada.
Imperdible Cayao, del chef Richard Sandoval, que fusiona cocina japonesa y peruana frente al mar; no te olvides de pedir el arroz de short rib, sin duda vas a querer regresar solo por ese platillo. Si prefieres una experiencia más relajada, Coraluz celebra la cocina costera de Baja, mientras que Palmerio lleva los sabores del Mediterráneo a Los Cabos. Y para cerrar el día, Sora Rooftop Bar es el lugar perfecto para disfrutar un atardecer con un buen drink en mano.
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Bienestar con inspiración en la naturaleza
Si el plan es desconectarte por completo, Tierra Mar Spa lleva el descanso a otro nivel, te lo prometemos. Sus tratamientos retoman conocimientos ancestrales de la tribu Kumiai y utilizan ingredientes de la región para crear rituales pensados para cuerpo y mente. Te advertimos que no vas a querer que acabe tu tratamiento.
Además, las instalaciones del spa son realmente espectaculares. Cuenta con sauna de sal, baño de vapor, piscinas de contraste, suites para parejas y tratamientos personalizados, además de un gimnasio totalmente equipado para quienes no quieren dejar de entrenar incluso durante las vacaciones.
Si buscas un extra no puedes dejar de agendar una sesión de sound healing sobre el agua o un tratamiento de belleza como pedicure o manicure.
Mucho más que un hotel
Aquí también hay espacio para los que aman la aventura. Desde snorkel, paddleboard, kayak y pesca deportiva hasta hikes por el desierto, visitas a Todos Santos, definitivamente podrás descubrir la Baja desde una perspectiva diferente.
Y si viajar en familia es el plan, hay tres albercas, playa para nadar y un kids club pensado para que los más pequeños también vivan unas vacaciones inolvidables.
Porque sí, Four Seasons Resort Cabo del Sol tiene todo lo que esperas de un hotel de lujo, pero lo que realmente hace especial la experiencia es la manera en la que logra conectar a sus huéspedes con la esencia de Baja California Sur.