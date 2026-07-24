Four Seasons Cabo del Sol, el spot donde el lujo se encuentra con la esencia de Baja

Bienestar con inspiración en la naturaleza

Si el plan es desconectarte por completo, Tierra Mar Spa lleva el descanso a otro nivel, te lo prometemos. Sus tratamientos retoman conocimientos ancestrales de la tribu Kumiai y utilizan ingredientes de la región para crear rituales pensados para cuerpo y mente. Te advertimos que no vas a querer que acabe tu tratamiento.

Además, las instalaciones del spa son realmente espectaculares. Cuenta con sauna de sal, baño de vapor, piscinas de contraste, suites para parejas y tratamientos personalizados, además de un gimnasio totalmente equipado para quienes no quieren dejar de entrenar incluso durante las vacaciones.

Si buscas un extra no puedes dejar de agendar una sesión de sound healing sobre el agua o un tratamiento de belleza como pedicure o manicure.

Tierra Mar Four Seasons Los Cabos (Joe Thomas)

Mucho más que un hotel

Aquí también hay espacio para los que aman la aventura. Desde snorkel, paddleboard, kayak y pesca deportiva hasta hikes por el desierto, visitas a Todos Santos, definitivamente podrás descubrir la Baja desde una perspectiva diferente.

Y si viajar en familia es el plan, hay tres albercas, playa para nadar y un kids club pensado para que los más pequeños también vivan unas vacaciones inolvidables.

Porque sí, Four Seasons Resort Cabo del Sol tiene todo lo que esperas de un hotel de lujo, pero lo que realmente hace especial la experiencia es la manera en la que logra conectar a sus huéspedes con la esencia de Baja California Sur.