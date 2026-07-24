Así sabe el verano con Casa Dragones: cuatro cocteles con tequila que llevan los sabores de la temporada a la copa

El tequila no solo se toma derecho, con limón o en una margarita clásica. Este verano, Casa Dragones propone descubrir una versión más fresca, colorida y creativa del destilado mexicano a través de cuatro cocteles creados por algunos de los nombres más reconocidos de la mixología.
Con motivo del Día Nacional del Tequila, que se celebra el 24 de julio, la casa presentó una colección elaborada con Casa Dragones Blanco, ingredientes de temporada y referencias a la gastronomía mexicana.
El resultado son recetas cítricas, frutales y herbales que se sienten ideales para una tarde de verano.
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Una margarita inspirada en los tacos al pastor
La primera propuesta es la Margarita al Pastor, creada por José Luis León, director de bar de Licorería Limantour y director de bebidas de Baltra Bar. El coctel toma como inspiración uno de los sabores más reconocibles de la Ciudad de México y lo transforma en una mezcla entre dulce, salado y ligeramente especiado.
La receta combina Casa Dragones Blanco, Cointreau, limón y jugo de piña preparado con una mezcla de especias inspiradas en los tacos al pastor. Se sirve en un vaso old fashioned escarchado con sal y se termina con un triángulo de piña fresca.
Aunque la combinación puede sonar inesperada, la acidez del limón y el perfil tropical de la piña ayudan a equilibrar las especias. Es una opción para quienes quieren probar algo diferente sin alejarse demasiado de la margarita tradicional.
El coctel inspirado en las jacarandas
Purple Flowers, de la mixóloga mexicana Berenice Morales, convierte uno de los paisajes más bonitos de la Ciudad de México en una bebida. Su característico tono morado viene de una infusión de flor de chícharo mariposa elaborada con Casa Dragones Blanco.
A la mezcla se suman limón, limoncello y un oleo saccharum de cáscara de toronja, una preparación que permite extraer los aceites y aromas del cítrico. La clara de huevo crea una textura suave y una capa de espuma que hace que el coctel se vea tan especial como sabe.
La receta ganó la edición México de Casa Dragones Jamming Sessions Primavera 2021 y está inspirada en las jacarandas que llenan de color las calles durante los primeros meses del año.
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Champagne y tequila en la misma copa
Para quienes prefieren algo más elegante y burbujeante está la Margarita Royale, creada por Yana Volfson, diseñadora de bebidas de Tokyo Record Bar en Nueva York.
Se trata de una reinterpretación de la margarita clásica preparada con Casa Dragones Blanco, jugo de limón y licor de naranja. Después de agitar los ingredientes con hielo, el coctel se sirve en una copa Nick & Nora y se termina con un toque de Champagne.
La combinación mantiene la frescura y acidez de una margarita, pero la efervescencia le da una sensación más ligera y sofisticada. Es la receta perfecta para una celebración de verano o para quienes quieren cambiar la clásica copa de vino espumoso.
La opción más fresca y herbal
La colección termina con Shamrock, creado por Fabiola Padilla, fundadora y directora de Bekeb en San Miguel de Allende. Este coctel reúne varios de los ingredientes que inmediatamente asociamos con el verano.
Casa Dragones Blanco se mezcla con jugo de pepino, piña, limón, licor de flor de saúco y un poco de jarabe de agave. El resultado es fresco, herbal y ligeramente dulce, sin dejar de sentirse ligero.
Se sirve en una copa coupe y puede decorarse con un trébol comestible o pequeñas hojas de albahaca y flores de manzanilla. Más que una simple decoración, estos elementos complementan el perfil vegetal y aromático de la bebida.
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El tequila también se reinventa
Las cuatro recetas demuestran que el tequila puede adaptarse a sabores muy distintos. Puede acompañar las especias de unos tacos al pastor, tomar el color de las jacarandas, mezclarse con Champagne o volverse completamente fresco con pepino y flores.
Esta colección no busca complicar el verano, sino convertir una tarde cualquiera en una pequeña celebración. Porque a veces todo lo que se necesita es hielo, una copa bonita y una receta que sepa exactamente a la temporada.