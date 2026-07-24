Así sabe el verano con Casa Dragones: cuatro cocteles con tequila que llevan los sabores de la temporada a la copa

Una margarita inspirada en los tacos al pastor

La primera propuesta es la Margarita al Pastor, creada por José Luis León, director de bar de Licorería Limantour y director de bebidas de Baltra Bar. El coctel toma como inspiración uno de los sabores más reconocibles de la Ciudad de México y lo transforma en una mezcla entre dulce, salado y ligeramente especiado.

La receta combina Casa Dragones Blanco, Cointreau, limón y jugo de piña preparado con una mezcla de especias inspiradas en los tacos al pastor. Se sirve en un vaso old fashioned escarchado con sal y se termina con un triángulo de piña fresca.

Aunque la combinación puede sonar inesperada, la acidez del limón y el perfil tropical de la piña ayudan a equilibrar las especias. Es una opción para quienes quieren probar algo diferente sin alejarse demasiado de la margarita tradicional.

Si la margarita es la estrella internacional, la paloma es la reina de casa. La Paloma es reconocida como la bebida nacional de México: tequila, refresco de toronja y jugo de lima, con una pizca de sal. (Brent Hofacker/Shutterstock / Brent Hofacker)

El coctel inspirado en las jacarandas

Purple Flowers, de la mixóloga mexicana Berenice Morales, convierte uno de los paisajes más bonitos de la Ciudad de México en una bebida. Su característico tono morado viene de una infusión de flor de chícharo mariposa elaborada con Casa Dragones Blanco.

A la mezcla se suman limón, limoncello y un oleo saccharum de cáscara de toronja, una preparación que permite extraer los aceites y aromas del cítrico. La clara de huevo crea una textura suave y una capa de espuma que hace que el coctel se vea tan especial como sabe.

La receta ganó la edición México de Casa Dragones Jamming Sessions Primavera 2021 y está inspirada en las jacarandas que llenan de color las calles durante los primeros meses del año.